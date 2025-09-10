#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Советы

Кого из отдыхающих комары предпочитают кусать

комар кусает палец, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 16:03 Фото: pexels
Ученые провели эксперимент на гостях крупного музыкального фестиваля и определили, каких людей предпочитают кусать комары, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что кровососущие предпочитают любителей пива. Это несколько неожиданное открытие сделали после ежегодного музфеста в Нидерландах в 2023-м. Ученые специально привезли туда тысячи голодных самок малярийных комаров, построили временную лабораторию и пригласили гостей мероприятия послужить науке. Около 500 участников эксперимента заполнили анкету о своей гигиене, диете и поведении на фестивале, а затем сунули руку в клетку к гнусу, пишет "Наука ТВ".

Лаборатория была сконструирована так, чтобы комары чувствовали запах человека, но не могли укусить. И камера фиксировала, сколько насекомых садилось на руку добровольца по сравнению с кормушкой с сахаром на другой стороне клетки. Сопоставив видеозаписи и ответы из анкет, исследователи получили четкие результаты, которыми поделились в научной статье.

Оказалось, что гости фестиваля, употреблявшие пиво, оказались в 1,35 раза привлекательнее для комаров, чем те, кто его не пил. Также насекомые чаще выбирали людей, у которых прошлой ночью была интимная связь. Выяснилось также, что недавний душ и солнцезащитный крем делают людей менее привлекательными для жужжащей угрозы.

"Мы обнаружили, что комаров привлекают те, кто избегает солнцезащитного крема, пьет пиво и делит постель с кем-то. У них просто вкус к гедонистам среди нас", – сообщили исследователи.

Комары не просто могут надоесть – они могут быть опасны, так как способны распространять болезни. Это исследование не особо масштабное, но оно все же содержит информацию о том, как защититься от укусов: наносить солнцезащитный крем, регулярно принимать душ и ограничить или полностью избегать употребления пива.

В разные периоды проводилось немало исследований на предмет привлекательности людей для комаров в зависимости от самых разных факторов, например, от группы крови или запаха парфюма.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
11 сентября – Иван Постный: строгие запреты и почему нельзя носить красное
Советы
10:40, Сегодня
11 сентября – Иван Постный: строгие запреты и почему нельзя носить красное
Гороскоп на 10 cентября: доверьтесь событиям
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 10 cентября: доверьтесь событиям
Вы рискуете здоровьем, если рассчитываете только на йогу
Советы
23:35, 09 сентября 2025
Вы рискуете здоровьем, если рассчитываете только на йогу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: