Кого из отдыхающих комары предпочитают кусать

Ученые провели эксперимент на гостях крупного музыкального фестиваля и определили, каких людей предпочитают кусать комары, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что кровососущие предпочитают любителей пива. Это несколько неожиданное открытие сделали после ежегодного музфеста в Нидерландах в 2023-м. Ученые специально привезли туда тысячи голодных самок малярийных комаров, построили временную лабораторию и пригласили гостей мероприятия послужить науке. Около 500 участников эксперимента заполнили анкету о своей гигиене, диете и поведении на фестивале, а затем сунули руку в клетку к гнусу, пишет "Наука ТВ".

Лаборатория была сконструирована так, чтобы комары чувствовали запах человека, но не могли укусить. И камера фиксировала, сколько насекомых садилось на руку добровольца по сравнению с кормушкой с сахаром на другой стороне клетки. Сопоставив видеозаписи и ответы из анкет, исследователи получили четкие результаты, которыми поделились в научной статье.

Оказалось, что гости фестиваля, употреблявшие пиво, оказались в 1,35 раза привлекательнее для комаров, чем те, кто его не пил. Также насекомые чаще выбирали людей, у которых прошлой ночью была интимная связь. Выяснилось также, что недавний душ и солнцезащитный крем делают людей менее привлекательными для жужжащей угрозы.

"Мы обнаружили, что комаров привлекают те, кто избегает солнцезащитного крема, пьет пиво и делит постель с кем-то. У них просто вкус к гедонистам среди нас", – сообщили исследователи.

Комары не просто могут надоесть – они могут быть опасны, так как способны распространять болезни. Это исследование не особо масштабное, но оно все же содержит информацию о том, как защититься от укусов: наносить солнцезащитный крем, регулярно принимать душ и ограничить или полностью избегать употребления пива.

В разные периоды проводилось немало исследований на предмет привлекательности людей для комаров в зависимости от самых разных факторов, например, от группы крови или запаха парфюма.