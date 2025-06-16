Названы минусы модного пищевого тренда

Российский врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, как интервальное голодание вредит здоровью. По словам специалиста, долгий голод может приводить к головной боли и агрессии, сообщает Zakon.kz.

Медик предупреждает, что увлечение популярным интервальным голоданием также повышает риск развития гастрита. Кроме того, как отмечено в публикации издания РИА Новости, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.

"Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии". Мария Калошина

Интервальное голодание – довольно новый, но уже ставший популярным тип питания. Основное внимание при этом направлено не на продукты питания, а на время (интервалы) приема пищи. При интервальном голодании чередуются периоды голодания (например, 16-24 часа) с периодами приема пищи.

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