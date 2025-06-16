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Советы

Названы минусы модного пищевого тренда

голодание, диета, врач, советы, минусы, вред здоровью, агрессия, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 15:35 Фото: pexels
Российский врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, как интервальное голодание вредит здоровью. По словам специалиста, долгий голод может приводить к головной боли и агрессии, сообщает Zakon.kz.

Медик предупреждает, что увлечение популярным интервальным голоданием также повышает риск развития гастрита. Кроме того, как отмечено в публикации издания РИА Новости, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.

"Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии".Мария Калошина

Интервальное голодание – довольно новый, но уже ставший популярным тип питания. Основное внимание при этом направлено не на продукты питания, а на время (интервалы) приема пищи. При интервальном голодании чередуются периоды голодания (например, 16-24 часа) с периодами приема пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 15:35
Назван необычный способ похудеть

Стоит отметить, что с возрастом людям становится сложнее избавиться от лишнего веса, который к тому же не только медленно уходит, но и быстрее набирается. Простую причину озвучила врач-эндокринолог Оксана Михалева: "Все это происходит из-за снижения метаболизма".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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