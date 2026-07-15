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Названа популярная ягода, которая "блокирует" рак и бережет сердце

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 20:57 Фото: magnific
Регулярное употребление клубники способно существенно снизить риск сердечного приступа и защитить организм от развития онкологических заболеваний, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили эксперты издания Health. Специалисты отметили, что для сердца особенно полезны антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в клубнике.

"В частности, антоцианы снижают риск сердечного приступа. Кроме того, они уменьшают вероятность появления раковых клеток и препятствуют их распространению по организму у пациентов с онкологическими заболеваниями", – говорится в публикации.

Также эксперты назвали эту ягоду полезной для иммунитета. В одной чашке содержится суточная порция витамина С, который способствует росту лейкоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами, бактериями и даже раком.

Специалисты посоветовали хранить клубнику в герметичном контейнере, выстланном бумажным полотенцем, и мыть ее только перед употреблением. Они пояснили, что из-за большого количества влаги на ягодах может появиться плесень.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Чуть ранее нейропсихолог Меган Гленн высказал мнение, что одной из самых недооцененных привычек, способных ускорять старение организма и мозга, является длительное сидение.

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Канат Болысбек
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