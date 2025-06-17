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Опасные мифы из соцсетей: почему имбирь не лечит почки и печень

имбирь, здоровье, рецепты, вред, интернет, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:24 Фото: pixabay
Довольно часто в социальных сетях можно встретить рецепты от всевозможных недомоганий и болезней. К примеру, в Instagram советуют пить имбирный чай, так как он убирает песок из почек. Якобы этот необыкновенный напиток еще и жир вокруг печени растворяет, сообщает Zakon.kz.

Имбирь – одна из самых древних пряностей. Несколько тысячелетий назад его начали выращивать жители Юго-Восточной Азии. Упоминание об имбире как тонизирующем, жаропонижающем и очищающем средстве можно найти в древних персидских, китайских и индийских медицинских трактатах.

К тому же действительно корень имбиря содержит множество витаминов, минералов, полезных жирных кислот и эфирных масел. Есть тут магний, фосфор, кальций, цинк, хром, калий, железо, витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К.

Так, он способствует эффективному пищеварению, поэтому еда не задерживается надолго в кишечнике.

Кроме того, исследования подтверждают его эффективность при тошноте. Еще корень имбиря помогает при простуде.

Другими экспертизами доказано его антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие.

Но, как отмечают эксперты Stopfake.kz, нет ни одного научного исследования, которое бы подтверждало, что имбирь растворяет песок в почках и убирает жир вокруг печени:

"Надо помнить, что, как и всякое растительное средство, имбирь следует употреблять с осторожностью".

По данным Национального центра дополнительного и интегративного здравоохранения США, он может привести к внутреннему кровотечению, камням в желчном пузыре, проблемам с сердцем, а также сильно понизить давление. Вдобавок употребление имбиря может вызвать дискомфорт в животе, изжогу, диарею и другие побочные эффекты.

Как сказано в заключительной части, имбирь – полезный продукт, но он не является лекарством и не может заменить визиты к врачу и назначенное им лечение.

Употребление имбиря, особенно в больших количествах, может нанести вред при наличии определенных заболеваний. Всегда лучше полагаться на проверенные медицинские методы и консультации специалистов, а не на народные средства из интернета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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