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Советы

Сахар не является токсином: эксперт развеяла миф о зависимости от глюкозы

совет от диетолога, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 18:15 Фото: pixabay
Диетолог из Дании Сандра Вигелене рассказала, что зависимость от сахара носит поведенческий характер и не является схожей с наркотической или алкогольной в биологическом смысле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WellnessPulse, в связи с популяризацией здорового образа жизни отказ от сладкого привлекает внимание многих людей. В интернете появляются руководства по "детоксикации от сахара", которые обещают быстрое улучшение самочувствия и снижение веса. Однако доктор Вигелене отметила, что в таких диетах нет необходимости.

"Сахар сам по себе не является токсином, от которого нужно "очищать" организм. Проблемы со здоровьем могут быть связаны не с наличием сахара в рационе как такового, а с его типом, количеством и привычками употребления", – пояснила эксперт.

По ее словам, на стандартной диете (2000 калорий) взрослым людям можно потреблять не более 12 чайных ложек (50 г) добавленного сахара в день. При этом под "добавленным" подразумевается весь сахар из продуктов питания и напитков за исключением фруктов, овощей и молока.

Эксперт считает, что многие люди часто выходят за рамки рекомендованных значений. Причиной этому служит поведенческая зависимость от сахара.

"Некоторые исследования на животных показали, что сахар, особенно в сочетании с жирами или рафинированными углеводами, может стимулировать ту часть мозга, которая отвечает за получение удовольствия и формирование привычек", – отметила специалист.

По словам диетолога, аналогичный эффект может возникнуть и у людей. Однако современные научные работы не подтверждают идею о том, что сахар вызывает физическую зависимость так же, как наркотики или алкоголь. Это значит, что сахар не вызывает клинического привыкания, которое потребовало бы клинической детоксикации.

Врач напомнила, что основными причинами тяги к сладкому являются жесткие диеты, попытки полностью отказаться от сахара и недостаточное питание в течение дня. Также к "сладкой зависимости" может приводить привычка "заедать" эмоции.

Ранее ученые назвали неожиданную опасность похудения для пожилых людей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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