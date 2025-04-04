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Какие проблемы со здоровьем могут грозить домоседам и работающим удаленно

как домоседство влияет на здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 01:52 Фото: pixabay
Терапевт Бабак Ашрафи предупредил, что длительное нахождение в помещении без доступа к свежему воздуху и естественному свету нарушает биологические часы, регулирующие режим сна и бодрствования, что может привести к хронической усталости и бессоннице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro со ссылкой на врача, при редком пребывании на солнце в организме замедляется выработка витамина D, что негативно сказывается на иммунной системе, настроении и состоянии костей. Особенно остро эта проблема ощущается зимой, когда солнечного света не хватает даже при регулярных прогулках.

Эксперты говорят, что для психоэмоционального благополучия человеку нужна физическая активность и свежий воздух. Даже короткие прогулки по 10-15 минут в день способствуют улучшению концентрации, снижению стресса и нормализации сна. Особенно важно делать такие перерывы в течение рабочего дня людям, работающим из дома.

Также врач предупредил, что ограниченная социальная активность, связанная с редким выходом на улицу, может вызывать чувство изоляции и повысить риск развития депрессии. Специалисты советуют находить баланс между отдыхом дома и активным участием в жизни вне квартиры, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Ранее врач рассказал, как бороться с бессонницей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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