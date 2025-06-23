Три симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу
Фото: freepik
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три глазных симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу, сообщает Zakon.kz.
Доктор написал в Telegram, что есть три симптома, при которых нужно срочно обращаться к врачу, если глаз покраснел и при этом:
- пропало зрение,
- невозможно держать его открытым,
- появилась резкая светобоязнь.
Это повод для срочного визита. С такими жалобами примут в день обращения, даже без записи, уточнил врач.
Если же глаз просто красный, но без этих тревожных признаков, экстренная помощь не требуется. Вероятная причина – конъюнктивит.
Ранее мы сообщали, что синяки без причины могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
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