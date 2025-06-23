Три симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три глазных симптома, при которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу, сообщает Zakon.kz.

Доктор написал в Telegram, что есть три симптома, при которых нужно срочно обращаться к врачу, если глаз покраснел и при этом:

пропало зрение,

невозможно держать его открытым,

появилась резкая светобоязнь.

Это повод для срочного визита. С такими жалобами примут в день обращения, даже без записи, уточнил врач.

Если же глаз просто красный, но без этих тревожных признаков, экстренная помощь не требуется. Вероятная причина – конъюнктивит.

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