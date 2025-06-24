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Советы

Как понять, что человек проживает чужую жизнь: знаки Вселенной

Вселенная, астрология, жизнь, советы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 17:28 Фото: pexels
Астролог Марианна Басс уверена, что чувства, когда работа не радует, отношения не приносят тепла, отнюдь не следствие усталости или стресса, а сигналы от Вселенной о том, что человек сбился с пути, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, во многих эзотерических и духовных учениях говорится, что каждый человек рождается с определенной миссией – кармической задачей, опытом, который его душа должна пройти.

"Когда человек идет вразрез со своим истинным предназначением, пространство начинает мягко, а иногда и настойчиво возвращать его на нужный путь", – отмечает специалист.

Как вернуться к себе

Чтобы выйти из состояния "чужой жизни", как отмечено в публикации издания "Рамблер/гороскоп", важно восстановить контакт с собой.

Басс советует начать с простых шагов:

  • Ведите дневник ощущений: записывайте, что дает энергию, а что отнимает.
  • Медитируйте и практикуйте осознанность, чтобы услышать голос своей интуиции.
  • Прислушивайтесь к телу – оно первым реагирует на дисбаланс.
  • Пробуйте новое: иногда истинный путь открывается через неожиданную возможность.
"Если вы чувствуете, что живете не свою жизнь, – это не повод для страха, а возможность начать по-настоящему слышать себя. Вселенная всегда направляет нас, стоит лишь научиться замечать ее подсказки".Марианна Басс

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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