Как понять, что человек проживает чужую жизнь: знаки Вселенной
По ее словам, во многих эзотерических и духовных учениях говорится, что каждый человек рождается с определенной миссией – кармической задачей, опытом, который его душа должна пройти.
"Когда человек идет вразрез со своим истинным предназначением, пространство начинает мягко, а иногда и настойчиво возвращать его на нужный путь", – отмечает специалист.
Как вернуться к себе
Чтобы выйти из состояния "чужой жизни", как отмечено в публикации издания "Рамблер/гороскоп", важно восстановить контакт с собой.
Басс советует начать с простых шагов:
- Ведите дневник ощущений: записывайте, что дает энергию, а что отнимает.
- Медитируйте и практикуйте осознанность, чтобы услышать голос своей интуиции.
- Прислушивайтесь к телу – оно первым реагирует на дисбаланс.
- Пробуйте новое: иногда истинный путь открывается через неожиданную возможность.
"Если вы чувствуете, что живете не свою жизнь, – это не повод для страха, а возможность начать по-настоящему слышать себя. Вселенная всегда направляет нас, стоит лишь научиться замечать ее подсказки".Марианна Басс
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