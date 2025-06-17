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Советы

Почему Львы, Тельцы и Стрельцы всегда делают только по-своему

астрология, гороскоп, знаки зодиака, эгоизм, отношения, избалованные , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 09:39 Фото: pexels
Шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова заявила, что Львы, Тельцы и Стрельцы живут по принципу "принимайте меня таким, какой я есть". По ее словам, это три самых избалованных представителя зодиакального круга, которым точно не стоит указывать, как себя вести, сообщает Zakon.kz.

Лев

Амбициозные и деятельные Львы всегда знают, чего хотят. Кроме того, они не боятся заявить об этом. Однако иногда этот огненный знак может настолько быть сосредоточенным на себе, что это граничит с эгоизмом. Любые попытки установить для них правила обречены на провал: Лев просто проигнорирует их или с легкостью "растопчет", идя к своей цели.

Как отмечает ясновидящая, если вы попытаетесь указать Льву, что делать, готовьтесь к тому, что ваши слова просто растворятся в воздухе. Лучше всего либо восхищаться издалека, либо идти рядом, не мешая их амбициозным планам. Ведь если Лев решил достичь чего-то, он сметет все преграды на своем пути.

Телец

Этот знак умеет быть по-настоящему упрямым. Их легендарная стойкость зачастую граничит с капризностью. Они терпеть не могут, когда кто-то пытается указывать им, что делать. Телец упрется всеми четырьмя копытами в землю и ни за что не сдвинется, пока не почувствует, что это его собственное решение.

При этом Тельцы не только упертые, но и весьма избирательные в своих удовольствиях. В публикации издания "Вечерняя Москва" также отмечено, что они не привыкли стесняться своей любви к наслаждению. Это тот знак, который никогда не согласится быть скромным или сдержанным, даже если кто-то попытается навязать им такие правила.

Стрелец

Этот огненный знак живет на своей волне и с удовольствием нарушает любые правила, если они его ограничивают. Стрелец – прирожденный бунтарь. Если вы попытаетесь навязать ему рамки или традиции, он рассмеется вам в лицо. Стрельцы обожают свободу, будь то свобода передвижения, мысли или выбора. Они не боятся рисковать и пробовать что-то новое, даже если это может привести к неожиданным последствиям. Попробуйте указать Стрельцу, как ему жить, и вы моментально станете объектом его саркастичного юмора.

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Ранее Ахметжанова назвала четыре знака зодиака, которые склонны возвращаться к бывшим. Ясновидящая считает, что Рыбы, Водолеи, Раки и Стрельцы могут возвращаться к старым отношениям снова и снова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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