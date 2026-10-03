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Грибы могут быть опасны: кому стоит отказаться от них

Грибы могут быть опасны: кому стоит отказаться от них, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 00:40 Фото: magnific.com
Биолог Елена Слынько рассказала о том, что грибы не рекомендуются беременным и кормящим женщинам, детям до пяти лет, а также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она призвала не покупать грибы у частных продавцов вдоль дорог и в местах стихийной торговли, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы и другие загрязнители.

При первых признаках отравления – тошноте, рвоте, диарее, боли в животе, слабости или головокружении – необходимо обратиться за медицинской помощью. В тяжелых случаях отравление может привести к поражению печени и почек.

Симптомы могут появиться как через 30 минут – три часа, так и спустя 6-12 часов и более. Специалист советует сохранить остатки грибов или блюда из них, чтобы врачам было проще определить возможный токсин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее терапевт рассказала о том, что аскорбиновая кислота может быть полезна при дефиците витамина C, однако при полноценном питании дополнительный прием обычно не дает существенной пользы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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