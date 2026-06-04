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Финансы

Где и как казахстанцы могут бесплатно проверить свою кредитную историю

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 11:08 Фото: pexels
Сегодня, 4 июня 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как проверить свою кредитную историю, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что кредитный отчет – это официальный документ, содержащий информацию о всех кредитах и займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также о своевременности их возврата.

"Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа. Она необходима для оценки платежной дисциплины при рассмотрении новых кредитных заявок банками, микрофинансовыми организациями и другими финансовыми институтами. Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на получение займа в будущем, позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования".Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве подчеркнули, что каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет.

Повторный запрос в течение того же года – платный.

Получить отчет можно следующими способами:

  • через сайт или мобильное приложение "Первого кредитного бюро";
  • через портал eGov.kz;
  • в отделениях ЦОН, "Казпочты" и офисе "Первого кредитного бюро";
  • через Государственное кредитное бюро.
"Если вы заметили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами".Пресс-служба АРРФР РК

Отмечается, что оспорить недостоверную информацию можно также бесплатно на сайте "Первого кредитного бюро", если сведения о наличии просроченной задолженности отражены по данным ТОО "Первое кредитное бюро".

"Для повышения финансовой безопасности и своевременного реагирования на возможные мошеннические действия рекомендуется подключить услугу мониторинга кредитной истории – "Контроль кредитной истории". Она позволяет получать уведомления при любых изменениях в вашей кредитной истории – появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях. Подключить услугу можно через портал eGov.kz, сайт или мобильное приложение "Первого кредитного бюро".Пресс-служба АРРФР РК

О том, как уменьшить переплату по кредиту, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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