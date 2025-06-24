Рожденных в эти даты ждет волна удачи и покровительство высших сил

Согласно эзотерическим практикам и духовным учениям, начиная с 24 июня 2025 года, для людей, появившихся на свет 1-го, 10-го и 19-го числа любого месяца, открывается уникальный период удачи и покровительства высших сил, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание Стерлеград.ру со ссылкой на специалистов в области духовных практик.

Как считают эксперты, в это время ангел-хранитель будет особенно активен в жизни этих людей, помогая принимать верные решения, преодолевать трудности и открывая двери к успеху. Удача может проявиться в разных сферах – от финансов до личных отношений.

В то же время, подчеркивают эзотерики, этот период будет особенно благосклонен к тем, кто проявит внутреннюю зрелость: сохранит спокойствие, будет контролировать эмоции и не поддастся на импульсивные поступки. Осознанность, вера в себя и дисциплина — ключевые качества, необходимые для получения максимальной пользы от этого времени.

Предстоящие дни могут принести:

неожиданные денежные поступления или премии,

выгодные предложения,

благоприятные изменения в личной жизни,

рост жизненной энергии и мотивации.

Вечер 24 июня особенно выделяется как момент, когда можно укрепить романтические связи, восстановить гармонию в отношениях и наметить важные цели. Душевный разговор или совместное времяпровождение помогут настроиться на позитивную волну.

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