Рожденных в эти даты ждет волна удачи и покровительство высших сил
Об этом сообщает издание Стерлеград.ру со ссылкой на специалистов в области духовных практик.
Как считают эксперты, в это время ангел-хранитель будет особенно активен в жизни этих людей, помогая принимать верные решения, преодолевать трудности и открывая двери к успеху. Удача может проявиться в разных сферах – от финансов до личных отношений.
В то же время, подчеркивают эзотерики, этот период будет особенно благосклонен к тем, кто проявит внутреннюю зрелость: сохранит спокойствие, будет контролировать эмоции и не поддастся на импульсивные поступки. Осознанность, вера в себя и дисциплина — ключевые качества, необходимые для получения максимальной пользы от этого времени.
Предстоящие дни могут принести:
- неожиданные денежные поступления или премии,
- выгодные предложения,
- благоприятные изменения в личной жизни,
- рост жизненной энергии и мотивации.
Вечер 24 июня особенно выделяется как момент, когда можно укрепить романтические связи, восстановить гармонию в отношениях и наметить важные цели. Душевный разговор или совместное времяпровождение помогут настроиться на позитивную волну.
Ранее шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова заявила, что Львы, Тельцы и Стрельцы живут по принципу "принимайте меня таким, какой я есть". По ее словам, это три самых избалованных представителя зодиакального круга, которым точно не стоит указывать, как себя вести.