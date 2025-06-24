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Рожденных в эти даты ждет волна удачи и покровительство высших сил

удача, эзотерика, дата рождения , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 00:35 Фото: pixabay
Согласно эзотерическим практикам и духовным учениям, начиная с 24 июня 2025 года, для людей, появившихся на свет 1-го, 10-го и 19-го числа любого месяца, открывается уникальный период удачи и покровительства высших сил, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание Стерлеград.ру со ссылкой на специалистов в области духовных практик.

Как считают эксперты, в это время ангел-хранитель будет особенно активен в жизни этих людей, помогая принимать верные решения, преодолевать трудности и открывая двери к успеху. Удача может проявиться в разных сферах – от финансов до личных отношений.

В то же время, подчеркивают эзотерики, этот период будет особенно благосклонен к тем, кто проявит внутреннюю зрелость: сохранит спокойствие, будет контролировать эмоции и не поддастся на импульсивные поступки. Осознанность, вера в себя и дисциплина — ключевые качества, необходимые для получения максимальной пользы от этого времени.

Предстоящие дни могут принести:

  • неожиданные денежные поступления или премии,
  • выгодные предложения,
  • благоприятные изменения в личной жизни,
  • рост жизненной энергии и мотивации.

Вечер 24 июня особенно выделяется как момент, когда можно укрепить романтические связи, восстановить гармонию в отношениях и наметить важные цели. Душевный разговор или совместное времяпровождение помогут настроиться на позитивную волну.

Ранее шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова заявила, что Львы, Тельцы и Стрельцы живут по принципу "принимайте меня таким, какой я есть". По ее словам, это три самых избалованных представителя зодиакального круга, которым точно не стоит указывать, как себя вести.

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Айсулу Омарова
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