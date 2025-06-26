Гороскоп на 26 июня: смело начинайте любое дело

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня, сообщает Zakon.kz.

Овен

К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента – неловко будет.

Телец

Сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.

Близнецы

Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.

Рак

Сегодня вам стоит уделить повышенное внимание своей внешности. Вам предстоит произвести впечатление, так пусть оно будет приятным во всех отношениях.

Лев

Сегодняшний день – последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.

Дева

Нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.

Весы

Сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело – вы непременно с ним справитесь.

Скорпион

Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.

Стрелец

Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучший, да и, пожалуй, единственный способ от нее избавиться – это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.

Козерог

Сегодня вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки, – это домашние хлопоты.

Водолей

Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.

Рыбы

Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово испортить вам отношения с окружающими.

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