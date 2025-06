От страсти до брезгливости: как быть, если партнер вызывает отвращение

Психологи рассказали о способах борьбы с внезапным отвращением к партнеру, сообщает Zakon.kz.

Причиной, когда один из партнеров внезапно начинает испытывать к другому отвращение может стать громкое чавканье, аплодисменты после посадки самолета, привычка звонить из туалета и другие. В социальных сетях для этого чувства используется сленговое слово the ick, переводимое как "фу". Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на недавний опрос, который показал, что более четверти респондентов прекращали отношения сразу после первого эпизода отвращения. Психологи описывают the ick как инстинктивную реакцию, сигнализирующую о потенциальной несовместимости.

Герои материала The New York Times приводят примеры the ick из собственной практики:

одного мужчину оттолкнули фальшивые книги в интерьере своей потенциальной партнерши;

другая героиня не переносила, когда ее мужчина во время вождения машины иногда отпускал руль и быстро облизывал руки.

По словам специалистов, внезапное чувство отвращения – не всегда повод для расставания. Они предлагают прежде всего попытаться понять, почему это вас беспокоит и есть ли у вас склонность сбегать при первых признаках дискомфорта. Так одна из собеседниц газеты призналась, что смогла преодолеть свое "фу" к партнеру на старте романтических отношений. Ей не нравилось, что мужчина во время ужина вытирал салфеткой не только рот, но и язык.

"Не исключено, что вы предъявляете завышенные требования к людям вокруг и мешаете себе строить отношения", – поясняет клинический психолог Изабель Морли.

С ее слов, когда положительные качества партнера перевешивают неприятные мелочи, стоит попробовать открыто обсудить свои чувства. Ее коллега Брайан Коллисон убежден, что обсуждать неприятные моменты лучше с партнером, а не с друзьями. Профессиональный опыт психолога Коллисона показывает, что многие делятся своими "фу" со всеми, кроме того человека, который их вызвал.

Однако, по его мнению, иногда "фу" – это не мелочь, а серьезный сигнал. Например, если речь идет о грубости по отношению к обслуживающему персоналу или вспышкам гнева за рулем.

"Такие детали могут указывать на то, как человек справляется со стрессом", – поясняет Коллисон.

