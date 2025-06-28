Врач рассказал, для кого опасны острые соусы

Регулярное употребление острых соусов и перца чили может повысить риск инфаркта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Daily Mail рассказал врач Кливлендской клиники (Великобритания) Аллан Кейпин.

По словам специалиста, капсаицин – активное вещество, придающее остроту перцу, – может вызывать сужение сосудов, резкий подъем давления и учащение сердцебиения.

"Это повышает риск сердечных приступов, особенно у людей с увеличенным сердцем или врожденными пороками миокарда. Хотя прямая угроза жизни невелика, полностью исключить опасность нельзя", – подчеркнул врач.

Кейпин отметил, что вредной может быть не только экстремально острая пища, но и частое добавление перца во все блюда. Такая привычка со временем способна нарушить пищеварение и, по некоторым данным, повысить риск онкологических заболеваний пищевода или желудка.

Об аналогичных последствиях предупреждает и доктор Джеймс Удельсон, заведующий отделением кардиологии Медицинского центра Тафтса (США). Он напомнил, что чрезмерная стимуляция сердца, вызванная острой пищей, может нарушить кровоток и вызвать аритмию:

"В медицинской практике описаны случаи острой интоксикации капсаицином, приводившей к ишемии сердечной мышцы".

Точное количество капсаицина, способное вызвать серьезную реакцию, пока неизвестно – чувствительность каждого человека к нему индивидуальна. Отмечается, что для оценки остроты продуктов используется шкала Сковилла. Так, самый острый в мире перец чили – "Перец Икс" – набирает почти 2,7 миллиона баллов, тогда как халапеньо – около пяти тысяч.

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При этом исследователи из Университета штата Пенсильвания в США утверждают, что повышение уровня остроты блюд может стать действенным способом борьбы с перееданием.