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Советы

Названы шесть видов плесени, которые могут вызывать аллергию

уборка в доме, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 16:54 Фото: pixabay
Симптомы беспричинной, на первой взгляд, аллергии может спровоцировать шесть видов бытовой плесени, сообщает Zakon.kz.

Среди них черная, зеленая, белая, розовая или оранжевая и синяя. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала врач Марина Рудакова.

Доктор отметила, что бытовая плесень – это микроскопические грибы, которые разрастаются в виде налета на различных поверхностях в доме.

По словам Рудаковой, плесень можно отличать по цветам:

  • черную можно обнаружить на обоях в углах комнат, швах плитки в ванной, на подоконниках и потолке;
  • зеленая – обычно находится на продуктах или книгах;
  • белая – появляется в цветочных горшках и на деревьях;
  • розовая или оранжевая любит обитать в стиральной машине;
  • синяя – появляется на деревянной мебели.
"Она не только портит внешний вид помещений, но и может быть опасна для здоровья. Основные причины возникновения и разрастания плесени – это высокая влажность (например, из-за протечек) и плохая вентиляция", – предупредила врач.

Рудакова подчеркивает, что все виды плесени способны вызвать аллергию в виде насморка, кашля, кожных высыпаний, поэтому если у вас появилась беспричинная аллергия, то, возможно, причина кроется именно в ней.

"В тяжелых и запущенных случаях постоянный контакт с большим количеством плесени может привести к различным респираторным проблемам и отравлении микотоксинами", – отметила врач.

Бытовую плесень можно удалить как народными, так и специализированными средствами. Первые – более безопасные, но менее эффективные, среди них уксус, пищевая сода, перекись водорода и бура (тетраборат натрия).

"Специализированные фунгициды эффективно удаляют плесень, но зачастую состоят из смеси веществ, которые могут вызвать раздражение кожи (дерматиты, экземы) и слизистых, опасны при вдыхании и проглатывании, способны вызвать аллергию, потенциально токсичны для органов при длительном воздействии. Поэтому использовать специализированные средства для борьбы с плесенью необходимо только в хорошо проветриваемом помещении, используя маску и перчатках", – заключила доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Порой перед владельцами квартир стоит сложная задача по избавлению от плесени. Ведь она может появиться где угодно, особенно в местах с высокой влажностью и недостаточной вентиляцией. Cтроительный эксперт Федор Васильев поделился эффективными, а главное – простыми методами борьбы с этой неприятностью.

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Андрей Дюсупов
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