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Советы

Ключевые продукты для мужского здоровья назвала эксперт

лучшие продукты для мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 15:38 Фото: pixabay
Интенсивный ритм жизни, режим многозадачности, стрессы и беспорядочное питание отрицательно сказываются на мужском здоровье. Эксперт перечислила растительные продукты, которые помогут восстановить ресурсы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала руководитель центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, правильно подобранные растительные продукты могут значительно улучшить самочувствие и предотвратить многие проблемы.

"Один из самых важных продуктов для мужчин – томаты. Они помогают снижать риск развития заболеваний предстательной железы и улучшают сердечно-сосудистую систему. Не менее полезны тыквенные семечки, содержащие цинк, необходимый для поддержания репродуктивной функции и иммунитета", – рассказала эксперт в интервью изданию "Известия".

Специалист отметила, что внимание следует обратить и на орехи – особенно грецкие и миндаль, так как они богаты витамином Е, магнием и полезными жирами, которые способствуют выработке тестостерона.

Фото: pixabay

Кроме того, зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи, обеспечивают организм фолиевой кислотой и железом, что важно для энергии и кроветворения. Не следует забывать и о ягодах – гранаты и черника улучшают кровообращение и укрепляют сосуды, а имбирь и чеснок обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают иммунную систему.

"Регулярное употребление этих продуктов поможет сохранить мужское здоровье на долгие годы. Однако важно помнить, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а при наличии хронических заболеваний перед изменением диеты стоит проконсультироваться с врачом", – подчеркнула Махова.

Ранее специалисты рассказали, в чем польза чайного гриба. Также эксперт назвала причины, почему он может и навредить.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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