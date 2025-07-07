Ключевые продукты для мужского здоровья назвала эксперт
Как рассказала руководитель центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, правильно подобранные растительные продукты могут значительно улучшить самочувствие и предотвратить многие проблемы.
"Один из самых важных продуктов для мужчин – томаты. Они помогают снижать риск развития заболеваний предстательной железы и улучшают сердечно-сосудистую систему. Не менее полезны тыквенные семечки, содержащие цинк, необходимый для поддержания репродуктивной функции и иммунитета", – рассказала эксперт в интервью изданию "Известия".
Специалист отметила, что внимание следует обратить и на орехи – особенно грецкие и миндаль, так как они богаты витамином Е, магнием и полезными жирами, которые способствуют выработке тестостерона.
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Кроме того, зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи, обеспечивают организм фолиевой кислотой и железом, что важно для энергии и кроветворения. Не следует забывать и о ягодах – гранаты и черника улучшают кровообращение и укрепляют сосуды, а имбирь и чеснок обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают иммунную систему.
"Регулярное употребление этих продуктов поможет сохранить мужское здоровье на долгие годы. Однако важно помнить, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а при наличии хронических заболеваний перед изменением диеты стоит проконсультироваться с врачом", – подчеркнула Махова.
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