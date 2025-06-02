Анжела Перл назвала знак, которому Вселенная готовит грандиозный поворот в июне

Популярный астролог Анжела Перл заявила, что июнь 2025 года станет для представителей знака Рак временем мощных перемен и новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, именно в жизни Раков начнется совершенно новый этап – уникальный период, который бывает лишь раз в 12 лет.

Уже с 22 июня, когда Солнце войдет в I дом натальной карты Раков, откроется приток энергии и вдохновения. При этом соединение Сатурна и Нептуна в X доме предвещает серьезные сдвиги в профессиональной сфере и жизненных ориентирах.

По словам Перл, Уран в XII доме укажет на кардинальные изменения в окружении и внутреннем мире, а Венера, войдя в XI дом 7 июня, поможет наладить новые социальные связи и получить поддержку от друзей.





С 9 июня Меркурий активирует поток важной информации и новостей, а уже 10 июня произойдет главное астрособытие: Юпитер войдет в знак Рака и останется в нем на целый год.

"Это будет волшебный период – Юпитер приносит удачу, изобилие и исполнение желаний. Такое происходит только один раз в двенадцать лет", – подчеркнула Перл.

11 июня полнолуние в VI доме может повлиять на сферу здоровья и работы, а 18 июня активный Марс в III доме усилит общение и движение. Завершится месяц новолунием 25 июня, которое, по мнению астролога, ознаменует начало абсолютно нового жизненного этапа для Раков.

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