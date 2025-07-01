Почему нельзя есть сыр на ночь

Ученые назвали риск употребления сыра на ночь. Они провели специальную работу, в ходе которой изучили данные 30 человек, четыре вечера подряд употребляющих в пищу перед сном четыре вида сыра, считающихся одними из самых популярных – бри, чеддер, стилтон и моцареллу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, специалисты доказали, что лишь 30 граммов сыра перед сном повышают риск кошмаров на 93%. Также оказалось, что сны испытуемых стали более мрачными и часто пугающими, вызывающими стресс после употребления сыра. Они отмечали, что их сны стали яркими, тревожащими. Испытуемые видели, как им во сне изменяют, они постоянно сталкиваются с бывшими, многие забывают про их дни рождения и так далее.

Кроме того, выяснилось, что самые сильные кошмары вызывает такой сыр, как бри. Он приводит к тревожным сновидениям у 68% людей, в сравнении с 56% у чеддера и 40% у моцареллы.

Исследование также показало, что из-за сыра перед сном у половины участников в среднем недостает 1 час 7 минут за ночь.

Как отметили ученые, на качество и длительность сна влияет питательный состав продукта. В сыре есть насыщенные жиры и белки – они способны долго перевариваться и даже повышать температуру тела. Если же система пищеварения работает через несколько часов после перекуса сыром в полночь, то это способно помешать организму достичь глубокой фазы сна, которая необходима для восстановления.

Также они связали "кошмарный" эффект сыра с тем, что в нем есть триптофан – аминокислота, участвующая в выработке нейромедиаторов (серотонина и мелатонина). Они отвечают за настроение и правильный ритм биочасов. Высокий уровень серотонина способен воздействовать на фазу быстрого сна (фазу быстрого движения глаз), когда присутствуют самые яркие сновидения.

Выдержанные сыры содержат тирамин, который способен приводить к выбросу норадреналина, повышающего сердцебиение и активность мозга. Отсюда более интенсивные сны, чаще пробуждения.

Чтобы не страдать от кошмарных снов из-за сыра, стоит есть его не позднее чем за 4 часа до сна.

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