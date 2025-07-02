Гороскоп на 2 июля: будьте внимательнее к мелочам

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.

Телец

Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий быть не должно.

Близнецы

Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.

Рак

Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?

Лев

Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать, нынешний день для этого идеален.

Дева

Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.

Весы

Возможно, вам сегодня придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь, чтобы это не нанесло ущерба вашим коллегам.

Скорпион

Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.

Стрелец

Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.

Козерог

Сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит – бесполезно.

Водолей

Сегодня вас может одолеть нетерпение, которому следует стойко сопротивляться. Ибо оно ни к чему хорошему привести не сможет.

Рыбы

Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.

Впрочем, наслаждайтесь вторым летним месяцем. Тем более скоро Netflix покажет выходы астронавтов в открытый космос и запуск ракет в реальном времени.