Гороскоп на 21 мая: будьте терпеливы

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая, сообщает Zakon.kz.

Овен

Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.

Телец

Если вы не знаете как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать – то ближайших друзей, толку не будет, но развлечетесь.

Близнецы

Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.

Рак

В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.

Лев

Сегодня вы ляпнете что-то не подумав, однако не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы.

Дева

Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух – либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки "пан".

Весы

Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.

Скорпион

Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.

Стрелец

Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.

Козерог

Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...

Водолей

Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако прежде чем это сделать, подумайте о других – они ведь простые смертные.

Рыбы

Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые.

Недавно клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин подробно рассказал о влиянии праздного образа жизни на нервную систему.