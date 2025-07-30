Гороскоп на 30 июля: будьте открыты в общении

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.

Телец

Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Близнецы

Сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется – скорее уж он будет вынужден догонять вас. Постарайтесь реализовать эту энергию в светлое время суток, если вы сохраните ее до вечера, вам трудно будет заснуть.

Рак

Сегодня вы можете оказаться немного нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.

Лев

Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок – это всего-навсего упорядоченный хаос.

Дева

Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная – целый день на нее уйдет точно.

Весы

Сегодня лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам. Постарайтесь обращать поменьше внимания на слова и действия окружающих.

Скорпион

Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении – это всегда высоко ценится.

Стрелец

Оглянитесь сегодня назад, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела – они быстро и успешно придут к завершению.

Козерог

Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.

Водолей

Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небесполезный совет.

Рыбы

Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.

Общение иногда может привести к неожиданному бракосочетанию, как в случае с Прохором Шаляпиным.