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Блогерша назвала украшение, которое отпугивает мужчин

украшения из жемчуга, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 19:26 Фото: freepik
Американская блогерша Морган Макгуайр рассказала, какие украшения могут мешать женщинам в личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2025 года пишет New York Post.

По мнению инфлюэнсера, жемчуг делает образ слишком "дорогим" и отталкивает мужчин.

"Мужчины думают, что таких женщин тяжело содержать. Им кажется, что они точно откажут им в знакомстве", – объяснила Макгуайр.

Украшения с жемчугом традиционно ассоциируются с элегантностью, утонченностью и классикой. Однако теперь все больше одиноких девушек в TikTok отказываются от этих женственных аксессуаров, считая, что именно жемчуг отпугивает потенциальных холостяков и мешает завязать отношения.

Ее ролик в TikTok стал вирусным, собрав сотни тысяч просмотров. Многие зрители согласились с теорией:

  • "Это все объясняет".
  • "Я всю жизнь ношу жемчуг и у меня всегда были проблемы с отношениями".

Однако были и те, кто с блогершей не согласился:

  • "Думаю, проблема не в жемчуге".
  • "Мне казалось, что жемчуг делает меня привлекательнее".
  • "Жемчуг не помешал мне найти мужа".
@morganmcguirept2 Or maybe they just think I’m annoying #pearl #earring #dating #theory ♬ original sound - merp

Дискуссия в комментариях только усилила популярность видео, превратив его в очередной инфоповод в TikTok.

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Асель Аукешева
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