Блогерша назвала украшение, которое отпугивает мужчин
Фото: freepik
Американская блогерша Морган Макгуайр рассказала, какие украшения могут мешать женщинам в личной жизни, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 июля 2025 года пишет New York Post.
По мнению инфлюэнсера, жемчуг делает образ слишком "дорогим" и отталкивает мужчин.
"Мужчины думают, что таких женщин тяжело содержать. Им кажется, что они точно откажут им в знакомстве", – объяснила Макгуайр.
Украшения с жемчугом традиционно ассоциируются с элегантностью, утонченностью и классикой. Однако теперь все больше одиноких девушек в TikTok отказываются от этих женственных аксессуаров, считая, что именно жемчуг отпугивает потенциальных холостяков и мешает завязать отношения.
Ее ролик в TikTok стал вирусным, собрав сотни тысяч просмотров. Многие зрители согласились с теорией:
- "Это все объясняет".
- "Я всю жизнь ношу жемчуг и у меня всегда были проблемы с отношениями".
Однако были и те, кто с блогершей не согласился:
- "Думаю, проблема не в жемчуге".
- "Мне казалось, что жемчуг делает меня привлекательнее".
- "Жемчуг не помешал мне найти мужа".
@morganmcguirept2 Or maybe they just think I’m annoying #pearl #earring #dating #theory ♬ original sound - merp
Дискуссия в комментариях только усилила популярность видео, превратив его в очередной инфоповод в TikTok.
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