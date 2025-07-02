#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.37
609.97
6.6
Советы

Врачи назвали продукт, вызывающий кошмары, если есть его перед сном

Сон, врачи, кошмары , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 01:20 Фото: freepik
Употребление сыра и других молочных продуктов на ночь может спровоцировать ночные кошмары у людей с непереносимостью лактозы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили специалисты Национального института здравоохранения США в комментарии NBC.

Сомнолог Мари-Пьер Сент-Онж пояснила, что проблемы с ЖКТ могут негативно сказываться на качестве сна. По ее словам, такие нарушения часто остаются незамеченными, но именно они могут вызывать тревожные сны и бессонницу.

Невролог Патрик Макнамара, изучающий связь мозга и сна, отметил: у людей с лактозной непереносимостью после молочных продуктов возможны так называемые "микропробуждения" – частые и незаметные пробуждения, которые мешают нормальному отдыху и способствуют появлению кошмаров.

Эксперты рекомендуют тем, кто замечает тревожные сны или плохой сон, обратить внимание на вечерний рацион и исключить молочные продукты перед сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Большинство людей уже давно отошли от книг и печатных изданий, предпочитая гаджеты. Будь то компьютер, телефон или планшет. Ранее офтальмолог Наталья Шмырева рассказала, действительно ли опасны телефоны для зрения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Блогерша назвала украшение, которое отпугивает мужчин
Советы
19:26, 02 июля 2025
Блогерша назвала украшение, которое отпугивает мужчин
Водолеи, Раки и Стрельцы – главные любимцы Вселенной летом 2025 года
Советы
17:32, 02 июля 2025
Водолеи, Раки и Стрельцы – главные любимцы Вселенной летом 2025 года
Кому стоит отказаться от урюка
Советы
13:48, 02 июля 2025
Кому стоит отказаться от урюка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: