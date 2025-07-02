Врачи назвали продукт, вызывающий кошмары, если есть его перед сном

Употребление сыра и других молочных продуктов на ночь может спровоцировать ночные кошмары у людей с непереносимостью лактозы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили специалисты Национального института здравоохранения США в комментарии NBC.

Сомнолог Мари-Пьер Сент-Онж пояснила, что проблемы с ЖКТ могут негативно сказываться на качестве сна. По ее словам, такие нарушения часто остаются незамеченными, но именно они могут вызывать тревожные сны и бессонницу.

Невролог Патрик Макнамара, изучающий связь мозга и сна, отметил: у людей с лактозной непереносимостью после молочных продуктов возможны так называемые "микропробуждения" – частые и незаметные пробуждения, которые мешают нормальному отдыху и способствуют появлению кошмаров.

Эксперты рекомендуют тем, кто замечает тревожные сны или плохой сон, обратить внимание на вечерний рацион и исключить молочные продукты перед сном.

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