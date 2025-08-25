Специалист назвал продукты, которые приводят к сонливости в дневное время

Известный сомнолог Тарик Факих заявил, что людям, у которых днем ярко выражена сонливость, необходимо убрать из меню выдержанные сыры, копчености и маринованные продукты, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Тарик Факих, дневная сонливость может появиться из-за употребления продуктов с высоким содержанием вещества тирамин, которым богаты эти продукты. Особенно это касается мужчин, подчеркнул он в интервью изданию Infobae.

"Для избавления от сонливости в дневное время полностью исключить или сократить количество выдержанных сыров, алкогольных напитков, различных копченостей, а также маринованных продуктов. Причем эти продукты способны вызвать желание поспать днем даже в том случае, если человек хорошо отдохнул ночью. В то же время продукты, богатые омега-3 – жирными кислотами, такие как жирная рыба, напротив, уменьшают эпизоды гиперсомнии в дневное время", – пояснил врач.

