#Интересное
Мир

Специалист назвал продукты, которые приводят к сонливости в дневное время

сыр, сонливость, ученные, сон, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 23:46 Фото: pixabay
Известный сомнолог Тарик Факих заявил, что людям, у которых днем ярко выражена сонливость, необходимо убрать из меню выдержанные сыры, копчености и маринованные продукты, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Тарик Факих, дневная сонливость может появиться из-за употребления продуктов с высоким содержанием вещества тирамин, которым богаты эти продукты. Особенно это касается мужчин, подчеркнул он в интервью изданию Infobae.

"Для избавления от сонливости в дневное время полностью исключить или сократить количество выдержанных сыров, алкогольных напитков, различных копченостей, а также маринованных продуктов. Причем эти продукты способны вызвать желание поспать днем даже в том случае, если человек хорошо отдохнул ночью. В то же время продукты, богатые омега-3 – жирными кислотами, такие как жирная рыба, напротив, уменьшают эпизоды гиперсомнии в дневное время", – пояснил врач.

Ранее Zakon.kz писал о том, что мешает высыпаться по-настоящему. Специалисты пояснили, что недостаток отдыха связан с образом жизни человека и его гигиеной сна.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
