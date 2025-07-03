Как не купить больную собаку и какая порода самая здоровая

Все чаще ветеринары сталкиваются с породистыми животными, которые страдают от болезней с рождения. Причина в том, что многих собак выводят "для красоты", а не для жизни. Но ученые нашли исключение – существует порода, которую можно назвать самой здоровой в мире, сообщает Zakon.kz.

Чтобы получить "идеальную" собаку с нужными ушами, хвостом и характером, заводчики нередко прибегают к инбридингу – скрещиванию близкородственных особей. Это позволяет закрепить нужные черты, но повышает риск врожденных заболеваний.

Генетики проанализировали 227 пород собак и пришли к пугающему выводу: средний коэффициент инбридинга у них составляет 25%. Это как если бы вы женились на кузине – и делали так из поколения в поколение. Для сравнения, у людей коэффициент инбридинга выше 3% уже увеличивает риск тяжелых наследственных заболеваний и врожденных аномалий развития. У собак эта цифра почти в пять раз выше, пишет Hi-news.

Инбридинг ведет к:

заболеваниям сердца и глаз;

проблемам с суставами;

снижению иммунитета;

и даже к онкологии в молодом возрасте.

Чем больше порода "породистая" – тем выше риск. Особенно это касается собак с маленькой начальной популяцией, которых выводили ради выставок, а не жизни.

Но есть и хорошие новости. Ученые нашли породу, которая обладает самым низким уровнем инбридинга среди всех проанализированных – всего 2-3%, то есть в пределах нормы даже по человеческим меркам. Это датско-шведская фермерская собака.

Ее разводили для работы, а не ради шоу. Первичная популяция была достаточно крупной, и особи скрещивались "естественно". Целью было не "идеальное ухо", а ум, выносливость и крепкое здоровье.

В результате датско-шведская фермерская собака – это жизнерадостный, умный и активный пес, который редко болеет, легко обучается и прекрасно ладит с людьми.

Как выбрать собаку, которая не будет постоянно болеть

Если вы хотите питомца, который станет настоящим другом, проживет с вами долгую жизнь и не потребует постоянных визитов к ветеринару, не гонитесь за модой. Вот что стоит учесть:

изучайте породу: насколько она склонна к наследственным болезням;

спрашивайте у заводчика про родословную: есть ли пересечения, кто родители;

смотрите на практичность: рабочие и фермерские собаки часто здоровее, чем выставочные.

А если хотите по-настоящему крепкого и надежного компаньона, присмотритесь к датско-шведской фермерской собаке. Она, может, и не самая модная, но точно – самая здоровая.

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