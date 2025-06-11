Простят вам все ошибки: самые дружелюбные породы собак
Перечислим самые дружелюбные породы собак – они, как правило, отлично ладят с людьми, детьми и другими животными.
Лабрадор ретривер
Фото: wikimedia
Ласковый, умный, обожает людей и отлично подходит для семей с детьми.
Золотистый ретривер
Фото: wikimedia
Очень нежный и терпеливый, легко обучаем, считается одной из лучших собак-компаньонов.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Фото: wikimedia
Небольшой, игривый и очень привязчивый. Идеален для пожилых и городских жителей.
Бишон-фризе
Фото: wikimedia
Веселый, компанейский пес, не агрессивен и легко адаптируется.
Бигль
Фото: wikimedia
Жизнерадостный и добродушный охотник, обожает компанию и активные игры.
Пудель (все размеры)
Фото: wikimedia
Умный, контактный и удивительно ласковый. Хорошо уживается с детьми.
Бостон-терьер
Фото: wikimedia
Маленький "джентльмен", дружелюбный и очень ориентированный на человека.
Колли (в том числе бордер-колли)
Фото: wikimedia
Умный и верный друг, известный своей заботой и терпением.
Самоед
Фото: wikimedia
"Улыбающаяся собака": всегда позитивный, любит внимание и людей.
Ньюфаундленд
Фото: wikimedia
Огромный и нежный "медведь", очень заботливый и терпеливый с детьми.
Ранее Zakon.kz писал о породах собак, которые отличаются особым умом и сообразительностью.