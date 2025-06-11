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Советы

Простят вам все ошибки: самые дружелюбные породы собак

пудель, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09 Фото: wikimedia
Выбор собаки для семьи – дело ответственное. Для новичков-собаководов, для семей с детьми важно, чтобы четвероногий друг, помимо прочих качеств, был также покладистым и дружелюбным. И характер собаки зависит не только от воспитания – порода тоже играет важную роль, сообщает Zakon.kz.

Перечислим самые дружелюбные породы собак – они, как правило, отлично ладят с людьми, детьми и другими животными. 

Лабрадор ретривер

лабрадор ретривер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Ласковый, умный, обожает людей и отлично подходит для семей с детьми.

Золотистый ретривер

золотистый ретривер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Очень нежный и терпеливый, легко обучаем, считается одной из лучших собак-компаньонов.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Небольшой, игривый и очень привязчивый. Идеален для пожилых и городских жителей.

Бишон-фризе

бишон-фризе, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Веселый, компанейский пес, не агрессивен и легко адаптируется.

Бигль

бигль, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Жизнерадостный и добродушный охотник, обожает компанию и активные игры.

Пудель (все размеры)

пудель, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Умный, контактный и удивительно ласковый. Хорошо уживается с детьми.

Бостон-терьер

бостон-терьер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Маленький "джентльмен", дружелюбный и очень ориентированный на человека.

Колли (в том числе бордер-колли)

колли, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Умный и верный друг, известный своей заботой и терпением.

Самоед

самоед, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

"Улыбающаяся собака": всегда позитивный, любит внимание и людей.

Ньюфаундленд

ньюфаундленд, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09

Фото: wikimedia

Огромный и нежный "медведь", очень заботливый и терпеливый с детьми.

Ранее Zakon.kz писал о породах собак, которые отличаются особым умом и сообразительностью.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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