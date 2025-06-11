Простят вам все ошибки: самые дружелюбные породы собак

Выбор собаки для семьи – дело ответственное. Для новичков-собаководов, для семей с детьми важно, чтобы четвероногий друг, помимо прочих качеств, был также покладистым и дружелюбным. И характер собаки зависит не только от воспитания – порода тоже играет важную роль, сообщает Zakon.kz.

Перечислим самые дружелюбные породы собак – они, как правило, отлично ладят с людьми, детьми и другими животными.

Лабрадор ретривер

Фото: wikimedia

Ласковый, умный, обожает людей и отлично подходит для семей с детьми.

Золотистый ретривер

Фото: wikimedia

Очень нежный и терпеливый, легко обучаем, считается одной из лучших собак-компаньонов.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Фото: wikimedia

Небольшой, игривый и очень привязчивый. Идеален для пожилых и городских жителей.

Бишон-фризе

Фото: wikimedia

Веселый, компанейский пес, не агрессивен и легко адаптируется.

Бигль

Фото: wikimedia

Жизнерадостный и добродушный охотник, обожает компанию и активные игры.

Пудель (все размеры)

Фото: wikimedia

Умный, контактный и удивительно ласковый. Хорошо уживается с детьми.

Бостон-терьер

Фото: wikimedia

Маленький "джентльмен", дружелюбный и очень ориентированный на человека.

Колли (в том числе бордер-колли)

Фото: wikimedia

Умный и верный друг, известный своей заботой и терпением.

Самоед

Фото: wikimedia

"Улыбающаяся собака": всегда позитивный, любит внимание и людей.

Ньюфаундленд

Фото: wikimedia

Огромный и нежный "медведь", очень заботливый и терпеливый с детьми.

Ранее Zakon.kz писал о породах собак, которые отличаются особым умом и сообразительностью.