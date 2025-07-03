Самые опасные даты в июле 2025: как не заработать депрессию и не потерять все

С началом второго летнего месяца в нашу жизнь врываются новые опасные даты: сразу три ретрограда. И несколько дней в связи с этим будут кошмарными. Об этом предупреждают астрологи, сообщает Zakon.kz.

Что это за даты и как они могут навредить, что нельзя делать в эти дни

4 июля – Венера переходит в знак зодиака Близнецы

Испытания начнутся с самого начала месяца. Первая страшная дата – 4 июля. Венера, планета любви и гармонии, вступает в знак зодиака Близнецы, где чувствует себя крайне неуютно. Поэтому ее энергия резко гаснет. Соединение Венеры с Ураном усугубляет ситуацию – ожидайте упадка сил, возможно, у некоторых появится привкус легкой депрессии. Так что избегайте перегрузок и обязательно двигайтесь и выходите на улицу, не замыкайтесь в себе. А то провалитесь в болото хандры на все лето, пишет Life.ru.

5 июля – начало ретроградного Нептуна

Следом, 5 июля, – начинается ретроградный Нептун. Это планета иллюзий и обмана. Развернувшись вспять в своем родном знаке зодиака Рыбы, Нептун до самой зимы будет сеять смуту в наших мыслях и поступках. 5 июля – день повышенного риска накосячить по всем фронтам. Поэтому избегайте конфликтов, будьте внимательны на дороге, держите данные обещания и не стесняйтесь просить о помощи. Негативные эмоции и необдуманные действия могут привести к серьезным последствиям.

13 июля – начало ретроградного Сатурна

Следующая страшная дата – 13 июля. И снова ретроград. На этот раз в обратную сторону развернется Сатурн – планета ограничений и трудностей. В ретроградном движении он способен выбить почву из-под ног практически всем представителям зодиакального круга. Поэтому с 13 июля по 28 ноября 2025 года не спешите принимать жизненно важных решений, будьте осторожны в словах и сосредоточьтесь на сохранении стабильности в своей жизни. Если накосячите, вернуть потом все в прежнее русло будет очень трудно.

18 июля – начало ретроградного Меркурия

И самое страшное событие лета 2025 года – 18 июля начнется ретроградный Меркурий. Вторая волна его обратного движения обрушится на нас в знаке зодиака Лев и заставит быть транжирами. Осторожно, именно 18 июля появится непреодолимое желание скупить все 200 отложенных товаров на WB, которые год ждали своего часа. Второй ретроградный Меркурий в этом году будет настоящим штормом соблазнов, он с легкостью оставит вас с пустым кошельком и горькими сожалениями. Сила воли, как никогда, понадобится девушкам, чтобы не растратить все до последней копейки.

И пусть все это звучит неприятно, не пугайтесь. Опасные даты в июле 2025 года – не приговор, а проверка на прочность. Проявите осторожность, мудрость и силу воли – и вы не только переживете этот сложный период, но и выйдете из него победителем.

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