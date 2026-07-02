Может измениться все: Тамара Глоба назвала ключевые даты июля

Астролог Тамара Глоба раскрыла, что принесет с собой второй месяц лета, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам астролога, в первой половине июля появится возможность для формирования новых союзов и достижения новых высот. Это будет благоприятное время не только для брака, но и для значительных изменений в личных отношениях.

"Время активных перемещений, миграций, поиска лучшей жизни, лучшего места для жизни", – цитирует Тамару портал "Хибины.ру".

Середина июля откроет важные перспективы, касающиеся как личных дел, так и творческой деятельности. Некоторые могут оставить свои прежние профессии и начать искать новые пути в других странах. Июль принесет как серьезные трудности, так и возможности для роста.

Что касается ключевых дат, это 3, 7, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26 и 29 июля.

А ранее были названы знаки зодиака, для представителей которых июль станет лучшим месяцем за годы.