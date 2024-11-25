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25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 09:51 Фото: pexels
25 ноября в народном календаре отмечается день Иоанна Милостивого или Иоаннов день. В народном календаре этот день также известен как Иоанна Снежного, сообщает Zakon.kz.

Этот день посвящен Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому, который прославился своей добротой, заботой о бедных и милосердием.

В народных традициях этот день символизирует милосердие, заботу о ближних и защиту от бед и болезней.

Народные приметы на Иоаннов день

  • Морозный день – к суровой зиме.
  • Оттепель на Иоанна – к мягкой зиме и ранней весне.
  • Снег идет 25 ноября – значит, снег пролежит до весны.
  • Если день пасмурный и идет дождь – к долгой и затяжной зиме.
  • Если в этот день жена накормит мужа орехами, он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.
  • Данные в этот день советы окажутся наиболее верными.
  • Вещь, купленная на Иоанна, прослужит очень долго.
  • Доброе дело в этот день, согласно поверьям, облегчит участь умерших родственников.
  • Низкие облака – к морозам.
  • Какая погода на Иоанна – такой будет и начало декабря.
  • Если до 25 ноября одинокая девушка не найдет себе парня, останется одна до самой Масленицы.

Что нельзя делать на Иоаннов день

  • Не следует совершать плохие поступки или желать кому-то зла в этот день. 
  • Отказывать в помощи. На Иоанна Милостивого нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается, поскольку этот день посвящен добрым делам и поддержке других.
  • Ссориться и проявлять злость. В этот день запрещено ругаться, ссориться и проявлять агрессию, поскольку это может привлечь в дом беду.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом. На Иоанна избегали тяжелых работ по дому и на улице, предпочитая отдых и молитвы.
  • В этот день нельзя совершать плохие поступки или желать кому-то плохого.
  • Плохой приметой считается, если молодая девушка купит обувь вместе с подругой – к неудачам в любви.

Традиции и обычаи на Иоаннов день

Иоаннов день считался временем для добрых дел, заботы о семье и помощи ближним. Считалось доброй традицией в этот день делать пожертвования и оказывать помощь нуждающимся, чтобы привлечь в дом благополучие и защиту от бед.

На Иоаннов день часто молились о защите семьи, здоровья и благополучии. Люди обращались к святому Иоанну, прося уберечь от болезней и неприятностей.

На стол подавали щедрое угощение, чтобы не остаться без изобилия в доме.

О том, каким будет 25 ноября для представителей всех знаков зодиака, читайте здесь.

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