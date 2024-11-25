25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь

25 ноября в народном календаре отмечается день Иоанна Милостивого или Иоаннов день. В народном календаре этот день также известен как Иоанна Снежного, сообщает Zakon.kz.

Этот день посвящен Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому, который прославился своей добротой, заботой о бедных и милосердием.

В народных традициях этот день символизирует милосердие, заботу о ближних и защиту от бед и болезней.

Народные приметы на Иоаннов день

Морозный день – к суровой зиме.

Оттепель на Иоанна – к мягкой зиме и ранней весне.

Снег идет 25 ноября – значит, снег пролежит до весны.

Если день пасмурный и идет дождь – к долгой и затяжной зиме.

Если в этот день жена накормит мужа орехами, он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.

Данные в этот день советы окажутся наиболее верными.

Вещь, купленная на Иоанна, прослужит очень долго.

Доброе дело в этот день, согласно поверьям, облегчит участь умерших родственников.

Низкие облака – к морозам.

Какая погода на Иоанна – такой будет и начало декабря.

Если до 25 ноября одинокая девушка не найдет себе парня, останется одна до самой Масленицы.

Что нельзя делать на Иоаннов день

Не следует совершать плохие поступки или желать кому-то зла в этот день.

Отказывать в помощи. На Иоанна Милостивого нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается, поскольку этот день посвящен добрым делам и поддержке других.

Ссориться и проявлять злость. В этот день запрещено ругаться, ссориться и проявлять агрессию, поскольку это может привлечь в дом беду.

Заниматься тяжелым физическим трудом. На Иоанна избегали тяжелых работ по дому и на улице, предпочитая отдых и молитвы.

В этот день нельзя совершать плохие поступки или желать кому-то плохого.

Плохой приметой считается, если молодая девушка купит обувь вместе с подругой – к неудачам в любви.

Традиции и обычаи на Иоаннов день

Иоаннов день считался временем для добрых дел, заботы о семье и помощи ближним. Считалось доброй традицией в этот день делать пожертвования и оказывать помощь нуждающимся, чтобы привлечь в дом благополучие и защиту от бед.

На Иоаннов день часто молились о защите семьи, здоровья и благополучии. Люди обращались к святому Иоанну, прося уберечь от болезней и неприятностей.

На стол подавали щедрое угощение, чтобы не остаться без изобилия в доме.

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