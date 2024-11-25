25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь
Этот день посвящен Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому, который прославился своей добротой, заботой о бедных и милосердием.
В народных традициях этот день символизирует милосердие, заботу о ближних и защиту от бед и болезней.
Народные приметы на Иоаннов день
- Морозный день – к суровой зиме.
- Оттепель на Иоанна – к мягкой зиме и ранней весне.
- Снег идет 25 ноября – значит, снег пролежит до весны.
- Если день пасмурный и идет дождь – к долгой и затяжной зиме.
- Если в этот день жена накормит мужа орехами, он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.
- Данные в этот день советы окажутся наиболее верными.
- Вещь, купленная на Иоанна, прослужит очень долго.
- Доброе дело в этот день, согласно поверьям, облегчит участь умерших родственников.
- Низкие облака – к морозам.
- Какая погода на Иоанна – такой будет и начало декабря.
- Если до 25 ноября одинокая девушка не найдет себе парня, останется одна до самой Масленицы.
Что нельзя делать на Иоаннов день
- Не следует совершать плохие поступки или желать кому-то зла в этот день.
- Отказывать в помощи. На Иоанна Милостивого нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается, поскольку этот день посвящен добрым делам и поддержке других.
- Ссориться и проявлять злость. В этот день запрещено ругаться, ссориться и проявлять агрессию, поскольку это может привлечь в дом беду.
- Заниматься тяжелым физическим трудом. На Иоанна избегали тяжелых работ по дому и на улице, предпочитая отдых и молитвы.
- В этот день нельзя совершать плохие поступки или желать кому-то плохого.
- Плохой приметой считается, если молодая девушка купит обувь вместе с подругой – к неудачам в любви.
Традиции и обычаи на Иоаннов день
Иоаннов день считался временем для добрых дел, заботы о семье и помощи ближним. Считалось доброй традицией в этот день делать пожертвования и оказывать помощь нуждающимся, чтобы привлечь в дом благополучие и защиту от бед.
На Иоаннов день часто молились о защите семьи, здоровья и благополучии. Люди обращались к святому Иоанну, прося уберечь от болезней и неприятностей.
На стол подавали щедрое угощение, чтобы не остаться без изобилия в доме.
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