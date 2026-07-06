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7 июля – Иван Купала: почему ищут цветок папоротника и прыгают через костер

река, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 09:22 Фото: pixabay
Иван Купала – один из самых известных народных праздников. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля, сообщает Zakon.kz.

История праздника

Этот день также называют Купалой, Ивановым днем или Иванщиной.

Изначально праздник был приурочен к летнему солнцестоянию – астрономическому событию, когда в Северном полушарии наблюдаются самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Именно с этого момента начинается астрономическое лето.

Когда-то в народе Иванов день считался главным летним праздником.

Традиции праздника Иван Купала

Ивана Купалу предки называли "любовным", "веселым", "чистоплотным" праздником или "травником".

"Любовным" – потому что по поверью в этот день один раз в году расцветают папоротники, которые "сердце девичье огнями зажигают на любовь". Хотя также существует мнение, что с цветком папоротника можно найти клад, спрятанный в лесу.

Эпитет "веселый" указывает на то, что в канун и на Ивана Купалу принято было веселиться, водить хороводы, гулять по деревне, петь песни, танцевать и разжигать костры.

К примеру, как объясняют специалисты издания РБК Life, горящие предметы символизировали нечистую силу, поэтому предметы из огня не забирали. В древности на купальские игрища также совершали проводы русалок, душ умерших.

По преданию, русалки жили в реках и озерах, весной оживали и вылезали из водоемов, висли по деревьям, а как приходил Иван Купала, наступала пора им уходить в подводное царство и больше не беспокоить народ до следующего года.

девушка, река, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 09:22

Фото: pexels

"Травником" день прозвали, потому что верили, что в это время травы и коренья обладают целебной силой. С этого времени разрешалось ломать прутья березы для банных веников. Те, что были срезаны раньше, считались непригодными, наносящими вред здоровью. По поверьям, после восхода травы теряли силу, поэтому срывать их и использовать было нельзя.

"Чистоплотным" Иванов день назвали, потому что было принято умываться росой, которая считалась целебной, купаться в реках, обливать встречных прохожих водой. Последняя традиция довольно распространена до сих пор у детей и молодежи даже в крупных городах.

Интересные факты

В силу воды на Иванову ночь верили так сильно, что людей, которые отказывались купаться, подозревали в колдовстве.

Праздничные костры жгли на берегу водоемов с помощью трения двух кусков дерева, добывая "живой" огонь. В него бросали старые вещи, что символизировало обновление жизни. В некоторых населениях в нем сжигали ритуальную куклу Мару, сделанную из соломы и хвороста, после чего начинали водить хороводы, петь песни и прыгать через костры поодиночке или парами. По поверьям, это способствовало скорому и удачному браку.

В народе также верили, что в Иванову ночь травы получали силу, поэтому ими запасались на всю предстоящую зиму.

Считалось, что Иванова роса имела целебные свойства. Ее собирали скатертью, которую затем выжимали, чтобы умыться полученной водой и прогнать болезни.

По народным представлениям, именно к Иванову дню природа достигает наивысшего расцвета.

Отмечают ли сейчас

В России, Беларуси, Украине и некоторых других странах до сих пор проводят народные гуляния с кострами, концертами, хороводами и мастер-классами по плетению венков. При этом для многих это уже скорее культурный и фольклорный праздник, чем религиозное событие.

Ранее жителям Астаны рассказывали, что 6 июля в 15:00 на площади перед зданием акимата столицы стартует традиционный турнир силачей "Толагай". Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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