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Советы

Десять пород собак для любителей чистоты

собаки, породы, чистота, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:42 Фото: pixabay
Некоторые собаки способны не только радовать своим поведением, но и поддерживать чистоту в доме. Специалисты назвали те породы, которые практически не линяют, не оставляют запаха и не пускают слюни, сообщает Zakon.kz.

Одним из фаворитов списка стал американский голый терьер. У этой собаки вовсе отсутствует шерсть, что минимизирует риск аллергических реакций. Однако кожа требует особой защиты – при прогулках на солнце следует использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, адаптированный для животных.

Фото: wikimedia/Sergey Akishev

Не менее популярна среди заводчиков и мексиканская голая собака, также известная как шолоитцквинтли. У нее практически нет шерсти, за исключением небольшого пуха на лапах и голове. Кожа нуждается в регулярном увлажнении и защите от ультрафиолета.

Фото: pexels

В список вошла и фараонова собака – гладкошерстная порода, практически не подверженная линьке. Для поддержания аккуратного внешнего вида достаточно еженедельного расчесывания и редких водных процедур.

Фото: wikimedia

Среди собак, чья чистоплотность сравнима с кошачьей, басенджи занимает особое место. Эти питомцы ухаживают за собой самостоятельно, почти не имеют запаха и крайне редко нуждаются в купании. Однако им необходимо давать возможность выплеснуть энергию, иначе они могут начать шкодить.

Фото: pixabay

Японский хин также известен своим аккуратным нравом. Его шелковистая шерсть умеренно линяет, а привычка вылизываться делает его особенно привлекательным для ценителей порядка.

Фото: wikimedia

Для тех, кто ищет собаку, практически не теряющую шерсть, подойдут бедлингтон-терьеры. Их шубка напоминает овечью, не осыпается и не пахнет. Тем не менее, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", регулярный груминг обязателен: вычесывать нужно дважды в неделю, а стричь раз в пару месяцев.

Фото: pixabay

Игрушечные пудели также не имеют характерного запаха и почти не пускают слюни, однако уход за их кудрями требует внимания – ежедневное расчесывание или профессиональный груминг.

Фото: pixabay

Чау-чау, несмотря на свою пышную шерсть и легкую склонность к слюноотделению, остаются чистыми и без запаха. Главное – дважды в неделю вычесывать их густую шубу и купать хотя бы раз в месяц.

Фото: pixabay

Для минималистов подойдут борзые: эти собаки не пахнут, не линяют, и для поддержания их в чистоте достаточно протереть влажной тряпкой раз в неделю.

Фото: pixabay

А уиппеты, в свою очередь, почти не оставляют шерсти и запаха в доме. Их купают по мере необходимости, а расчесывают – по желанию владельца.

Фото: pixabay

Таким образом, существует немало пород, способных сочетать преданность и любовь с чистотой и комфортом, что делает их идеальными спутниками в городских условиях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:42
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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