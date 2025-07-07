Чем полезно употребление дыни

Диетолог Марта Фигерас рассказала о том, что в дыне содержится аденозин, который помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20minutos со ссылкой на эксперта, аденозин регулирует различные процессы в организме – помогает регулировать режим сна и бодрствования, оказывает противовоспалительное действие и переносит энергию в клетках. Также это химическое соединение оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

"Аденозин, которым богата дыня, помогает предотвратить образование тромбов, стенокардию и инсульт. Этот продукт также является богатым источником аскорбиновой кислоты и витамина B, который способствует расслаблению нервной системы. Все эти преимущества помогают сердцу лучше функционировать и защищают его", – отметила специалист.

Также сообщается, что плод богат витамином С, который поддерживает здоровье сетчатки глаз. Специалисты Барселонского офтальмологического центра при Каталонском институте здоровья сетчатки утверждают, что дыня снижает риск развития сразу нескольких заболеваний, в том числе катаракты. Такой эффект обусловлен высоким содержанием витамина С в продукте.

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