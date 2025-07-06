Попытка вернуться в детство: почему шоколад делает людей счастливее

Шоколад способен не только порадовать вкусом, но и заметно улучшить эмоциональное состояние человека. Однако дело не только в биохимии, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала психолог Надежда Ерофеева.

По ее словам, удовольствие от шоколада имеет множество уровней: это и богатый, насыщенный вкус, и чувство удовлетворения, которое сопровождает его употребление. Многие ассоциируют этот с уютом и внутренним спокойствием.

Эксперт напомнила, что сладкое способствует выбросу дофамина – одного из гормонов радости, влияющего на ощущение удовольствия и прилив энергии. В частности, какао-бобы содержат комплекс веществ, таких как тирозин, фенилэтиламин и теобромин.

"Все они способствуют повышению уровня эндорфинов, которые стабилизируют эмоциональный фон. Кроме того, в составе шоколада присутствует триптофан – аминокислота, участвующая в выработке серотонина. Нормальный уровень этого гормона, по словам психолога, помогает чувствовать уверенность, внутреннее равновесие и психологический комфорт. Недостаток серотонина, напротив, может спровоцировать апатию и даже симптомы депрессии", – пояснила специалист.

При этом шоколад действует не только благодаря химическому составу, но и за счет положительных ассоциаций.

"Для многих он становится своего рода "комфортной едой", связанной с приятными воспоминаниями – семейными праздниками, детством или теплыми моментами общения. В моменты одиночества или усталости тяга к шоколаду может быть не столько желанием насладиться вкусом, сколько попыткой вернуться в прошлое, где человеку было хорошо", – сказала Ерофеева.

Психолог также подчеркнула, что, выбирая шоколад, люди часто стремятся найти тот самый вкус из детства, который приносил радость.

При этом специалист напомнила о необходимости умеренного потребления сладкого. Она рекомендовала учитывать нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 10% от суточной калорийности.

Ранее американские биологи из Университета Майами выявили тревожные последствия потребления кадмия – тяжелого металла, который часто содержится в шоколаде.