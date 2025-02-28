Эпичная битва степных зайцев рассмешила казахстанцев: редкие кадры

Фото: Instagram/acbk.kz

Казахстанские зоозащитники периодически делятся редкими кадрами с дикими животными, попадающими в их фотоловушки. В этот раз "героями фильма" стали зайцы, сообщает Zakon.kz.

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