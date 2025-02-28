Эпичная битва степных зайцев рассмешила казахстанцев: редкие кадры
Фото: Instagram/acbk.kz
Казахстанские зоозащитники периодически делятся редкими кадрами с дикими животными, попадающими в их фотоловушки. В этот раз "героями фильма" стали зайцы, сообщает Zakon.kz.
Причем на видео между достаточно крупными животными происходит яростная схватка.
"Очередная пара животных попала на фотоловушку, вот только в этот раз ситуация далеко не мирная. Два зайца в объективе фотоловушки у Центра реинтродукции диких копытных АСБК", – указано в подписи к видео.
А днем ранее зоологи показывали зафиксированных степных кошек, передвигающихся в паре.
Кроме того, этой зимой в Казахстане запечатлели сразу двух неуловимых хищников.
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