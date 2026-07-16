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Советы

Что делать казахстанцам, которые не могут сами прийти в ЦОН

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:52 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 16 июля 2026 года, сотрудники НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что делать казахстанцам, которые не могут приехать самостоятельно в Центр обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Все началось с вопроса от жителя Казахстана.

"Являюсь человеком с инвалидностью и не могу по состоянию здоровья прийти в ЦОН. Как оформить документы для назначения пособия по инвалидности?" – спросил он.

Казахстанцу ответили, что есть варианты решения проблемы:

"Если услугополучатель не может посетить ЦОН по состоянию здоровья, можно оставить заявку на получение государственной услуги по категории "Выезд на дом", позвонив в единый контакт-центр 1414. После регистрации заявки сотрудник ЦОНа в течение 6 рабочих дней свяжется с заявителем, согласует время визита и окажет государственную услугу по указанному адресу".

Немного ранее казахстанцев предупреждали о важном нюансе при потере удостоверения личности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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