Эта услуга не даст мошенникам оформить на вас кредит: казахстанцам сделали важное напоминание

Сегодня, 14 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) гражданам вновь напомнили об услуге добровольного отказа от получения займов "Стоп-кредит" и рассказали, как и где ее установить, сообщает Zakon.kz.

Услуга предусмотрена для защиты казахстанцев от финансового мошенничества.

"Каждый гражданин может самостоятельно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов. Данная услуга доступна на портале и в мобильном приложении eGov Mobile". Пресс-служба АРРФР РК

Для подключения услуги через компьютер необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на сайте egov.kz,

перейти в раздел "Сервисы",

выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов",

заполнить электронную форму,

подписать заявление с помощью ЭЦП.

Информация о результате оказания услуги будет доступна в разделе "История получения услуг".

Оформить запрет можно и через мобильное приложение eGov Mobile. Для этого на главной странице в разделе Популярные услуги необходимо выбрать "Отказ от займов и микрокредитов". Здесь заполняются данные и действия подтверждаются подписью ЭЦП.

После активации услуги в кредитной истории гражданина появляется соответствующая отметка о запрете на получение займов. Эта информация становится доступной банкам и микрофинансовым организациям при обращении в кредитные бюро. В случае подачи заявки на получение кредита финансовая организация примет решение об отказе в его выдаче. Если же, несмотря на установленный запрет, заем будет оформлен без согласия гражданина, такой заем подлежит списанию.

Также гражданам напомнили, что при необходимости действие услуги можно отменить в любое время.

"Вместе с тем следует учитывать, что данный запрет не распространяется на ломбарды и иные организации, которые не используют данные кредитных бюро при оценке заемщиков ", – подчеркнули в пресс-службе АРРФР РК.

По состоянию на 1 июня 2026 года, как уточнили в агентстве, сервисом "Стоп-кредит" воспользовались 6,3 млн раз.

Материал по теме Казахстанец одолжил другу мобильник и стал жертвой неожиданного предательства

9 июля 2026 года казахстанцев предупредили о распространении мошеннических схем, основанных на методах социальной инженерии. По данным АРРФР, злоумышленники стали чаще использовать психологические приемы, убеждая человека самостоятельно перевести деньги, коды подтверждения или раскрыть конфиденциальную информацию.