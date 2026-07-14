Эта услуга не даст мошенникам оформить на вас кредит: казахстанцам сделали важное напоминание
Услуга предусмотрена для защиты казахстанцев от финансового мошенничества.
"Каждый гражданин может самостоятельно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов. Данная услуга доступна на портале и в мобильном приложении eGov Mobile".Пресс-служба АРРФР РК
Для подключения услуги через компьютер необходимо:
- авторизоваться в личном кабинете на сайте egov.kz,
- перейти в раздел "Сервисы",
- выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов",
- заполнить электронную форму,
- подписать заявление с помощью ЭЦП.
Информация о результате оказания услуги будет доступна в разделе "История получения услуг".
Оформить запрет можно и через мобильное приложение eGov Mobile. Для этого на главной странице в разделе Популярные услуги необходимо выбрать "Отказ от займов и микрокредитов". Здесь заполняются данные и действия подтверждаются подписью ЭЦП.
После активации услуги в кредитной истории гражданина появляется соответствующая отметка о запрете на получение займов. Эта информация становится доступной банкам и микрофинансовым организациям при обращении в кредитные бюро. В случае подачи заявки на получение кредита финансовая организация примет решение об отказе в его выдаче. Если же, несмотря на установленный запрет, заем будет оформлен без согласия гражданина, такой заем подлежит списанию.
Также гражданам напомнили, что при необходимости действие услуги можно отменить в любое время.
"Вместе с тем следует учитывать, что данный запрет не распространяется на ломбарды и иные организации, которые не используют данные кредитных бюро при оценке заемщиков", – подчеркнули в пресс-службе АРРФР РК.
По состоянию на 1 июня 2026 года, как уточнили в агентстве, сервисом "Стоп-кредит" воспользовались 6,3 млн раз.
9 июля 2026 года казахстанцев предупредили о распространении мошеннических схем, основанных на методах социальной инженерии. По данным АРРФР, злоумышленники стали чаще использовать психологические приемы, убеждая человека самостоятельно перевести деньги, коды подтверждения или раскрыть конфиденциальную информацию.