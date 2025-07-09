Казахстанцам объяснили, почему фонтаны – опасное место

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля сегодня, 9 июля 2025 года, выступили с интересной и полезной информацией о фонтанах. Что же нужно знать казахстанцам, в материале Zakon.kz.

В публикации Комитета особо подчеркнуто, что фонтаны – это элементы благоустройства города:

"Они предназначены для увлажнения воздуха и декоративных целей, но не для купания. В отличие от бассейнов фонтаны не оборудованы системами фильтрации и очистки воды".

Также вода – идеальная среда для размножения вирусов и бактерий.

Кроме того, в фонтаны часто заходят птицы и бродячие животные, что также способствует загрязнению воды.

В такой воде, как отмечают специалисты, могут находиться патогенные микроорганизмы – возбудители острых кишечных инфекций, такие как энтеро и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы (возбудители дизентерии).

"Особенно стоит опасаться вируса гепатита А, который поражает печень и может вызвать серьезные нарушения ее функций. Кроме инфекционных рисков, фонтаны могут быть опасны и по другим причинам. Многие из них оснащены подсветкой и подключены к электрическим коммуникациям – это создает риск поражения током, особенно для детей". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности.

Так:

городские фонтаны не предназначены для купания или мытья предметов;

выходя на прогулку, возьмите с собой бутылку чистой воды – не только для питья, но и чтобы освежиться или ополоснуть руки и лицо при необходимости;

используйте для купания только разрешенные водоемы и бассейны;

родители должны объяснять детям, почему купаться в фонтанах опасно.

1 мая 2025 года в Алматы включили фонтаны, но некоторые из них пропустят летний сезон – они закрыты на реконструкцию.