Казахстанцев предупредили об опасностях онлайн-доставки еды

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения выступил с интересным обращением к казахстанцам. В нем говорится о том, на что стоит обратить внимание при заказе еды через интернет, сообщает Zakon.kz.

Так, в целях недопущения возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди населения при заказе еды через интернет (социальные сети) следует:

перед заказом найдите на сайте информацию: фирменное наименование, место нахождения (адрес стационарного объекта, где готовится пища) и режим работы;

не переводите оплату физическим лицам, уточните, получите ли вы чек (с адресом продавца) на электронную почту или на телефон;

обратите внимание, указано ли название блюд, срок годности и состав на упаковке. А также вес (объем) продукта, его пищевая ценность. На продукции должны быть указаны дата, час изготовления и условия хранения;

перед употреблением пищевой продукции, оформленной через интернет, проверьте целостность упаковки (контейнеров) и на отсутствие видимой порчи продукции;

храните пищевые продукты с учетом сроков их годности;

не приобретайте продукты, кремово-кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях, у случайных лиц через "сомнительные" сайты.

"Важно помнить, что при симптомах отравления необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением!" – говорится в заключительной части заявления.

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