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В Нацбанке рассказали, как одна ошибка может уничтожить ценность монеты

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 00:20 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Главный специалист-дизайнер департамента наличного денежного обращения Национального банка Казахстана Жанна Нугербек в видео на TikTok объяснила, как сохранить коллекционные монеты в идеальном состоянии и не потерять их ценность, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, особенно бережного отношения требуют монеты, выпущенные в качестве пруф –это когда поверхность зеркальная, а изображение матовое и четкое. Такие изделия из золота и серебра нужно хранить исключительно в заводской упаковке.

"Никакой пыли, пальцев и трения. Температура – от +5 до +40 градусов, без резких перепадов", – подчеркнула Нугербек, добавив, что это особенно важно для монет с драгоценными камнями.
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Категорически не рекомендуется держать коллекционные экземпляры рядом с бытовой химией, йодом или лекарствами – это может привести к появлению пятен. Опасность также представляют альбомы из поливинилхлорида: из-за них на монете может появиться характерный зеленый налет. Нежелательно хранить монеты рядом с банкнотами – бумага может потемнить поверхность металла.

Если все же возникает необходимость извлечь монету из упаковки, делать это следует исключительно в хлопковых перчатках или с помощью специального пинцета. При этом монеты в качестве пруф чистить не рекомендуется вовсе.

Нугербек также напомнила, что дефекты упаковки могут повлиять на стоимость, поэтому при покупке стоит внимательно осматривать не только монету, но и футляр. Небольшие единичные дефекты на самой поверхности монеты, по ее словам, допустимы.

Для монет, не изготовленных по технологии пруф, правила менее строгие – появление пятен на них допустимо, их можно аккуратно отполировать специальной салфеткой.

А ранее стало известно, что монеты номиналом 1 и 2 тенге больше чеканить не будут

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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