В Нацбанке рассказали, как одна ошибка может уничтожить ценность монеты
По словам эксперта, особенно бережного отношения требуют монеты, выпущенные в качестве пруф –это когда поверхность зеркальная, а изображение матовое и четкое. Такие изделия из золота и серебра нужно хранить исключительно в заводской упаковке.
"Никакой пыли, пальцев и трения. Температура – от +5 до +40 градусов, без резких перепадов", – подчеркнула Нугербек, добавив, что это особенно важно для монет с драгоценными камнями.
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Категорически не рекомендуется держать коллекционные экземпляры рядом с бытовой химией, йодом или лекарствами – это может привести к появлению пятен. Опасность также представляют альбомы из поливинилхлорида: из-за них на монете может появиться характерный зеленый налет. Нежелательно хранить монеты рядом с банкнотами – бумага может потемнить поверхность металла.
Если все же возникает необходимость извлечь монету из упаковки, делать это следует исключительно в хлопковых перчатках или с помощью специального пинцета. При этом монеты в качестве пруф чистить не рекомендуется вовсе.
Нугербек также напомнила, что дефекты упаковки могут повлиять на стоимость, поэтому при покупке стоит внимательно осматривать не только монету, но и футляр. Небольшие единичные дефекты на самой поверхности монеты, по ее словам, допустимы.
Для монет, не изготовленных по технологии пруф, правила менее строгие – появление пятен на них допустимо, их можно аккуратно отполировать специальной салфеткой.
А ранее стало известно, что монеты номиналом 1 и 2 тенге больше чеканить не будут.