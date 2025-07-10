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Большие перемены и деньги: Глоба назвали знаки зодиака, которым повезет до конца июля

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 01:50 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым июль принесет успехи в карьере и новые возможности, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, особенно удачным месяц будет для Козерогов и Дев, пишет Клопс.Ru.

Козероги

Со второй недели июля на работе могут появиться новые задачи и перспективы. Астролог советует не бояться перемен – они принесут пользу. Глоба отмечает, что "дороги, ведущие к успеху, могут потребовать внимания к старым друзьям, а также быть связаны с выгодой и доходами".

Девы

Для Дев июль станет временем профессионального роста и изменений. Возможны новые форматы общения и интересные предложения. Астролог советует не упускать шансы и полагаться на поддержку близкого окружения.

По мнению Тамары Глобы, для обоих знаков важными станут гибкость и готовность к переменам.

А ранее были названы пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты. 

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Айсулу Омарова
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