Большие перемены и деньги: Глоба назвали знаки зодиака, которым повезет до конца июля

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым июль принесет успехи в карьере и новые возможности, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, особенно удачным месяц будет для Козерогов и Дев, пишет Клопс.Ru.

Козероги

Со второй недели июля на работе могут появиться новые задачи и перспективы. Астролог советует не бояться перемен – они принесут пользу. Глоба отмечает, что "дороги, ведущие к успеху, могут потребовать внимания к старым друзьям, а также быть связаны с выгодой и доходами".

Девы

Для Дев июль станет временем профессионального роста и изменений. Возможны новые форматы общения и интересные предложения. Астролог советует не упускать шансы и полагаться на поддержку близкого окружения.

По мнению Тамары Глобы, для обоих знаков важными станут гибкость и готовность к переменам.

А ранее были названы пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты.

