Большие перемены и деньги: Глоба назвали знаки зодиака, которым повезет до конца июля
Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым июль принесет успехи в карьере и новые возможности, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, особенно удачным месяц будет для Козерогов и Дев, пишет Клопс.Ru.
Козероги
Со второй недели июля на работе могут появиться новые задачи и перспективы. Астролог советует не бояться перемен – они принесут пользу. Глоба отмечает, что "дороги, ведущие к успеху, могут потребовать внимания к старым друзьям, а также быть связаны с выгодой и доходами".
Девы
Для Дев июль станет временем профессионального роста и изменений. Возможны новые форматы общения и интересные предложения. Астролог советует не упускать шансы и полагаться на поддержку близкого окружения.
По мнению Тамары Глобы, для обоих знаков важными станут гибкость и готовность к переменам.
А ранее были названы пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты.
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