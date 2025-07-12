Павел Дуров обратился к студентам

12 июля миллиардер и создатель второго по популярности мессенджера в мире дал рекомендации студентам, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Дуров на английском языке призвал студентов выбирать математику. По мнению основателя Telegram, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.

"Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", – подчеркнул Дуров.

На днях бывший пилот британского лоукостера easyJet Джордж Хибберд рассказал, почему уволился из авиакомпании.