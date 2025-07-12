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Павел Дуров обратился к студентам

Павел Дуров призвал студентов выбирать математику, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 08:50 Фото: Telegram/Pavel Durov
12 июля миллиардер и создатель второго по популярности мессенджера в мире дал рекомендации студентам, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Дуров на английском языке призвал студентов выбирать математику. По мнению основателя Telegram, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.

"Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", – подчеркнул Дуров.

На днях бывший пилот британского лоукостера easyJet Джордж Хибберд рассказал, почему уволился из авиакомпании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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