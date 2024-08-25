С кем был Павел Дуров во время задержания в Париже

Во время задержания создателя мессенджера Telegram 39-летнего миллиардера Павла Дурова с ним находились телохранитель и девушка. Российские журналисты пришли к выводу, что это 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что распространил эту информацию основатель запрещенного "Мужского государства" Владислав Поздняков. По его словам, Вавилова выкладывала фото из Баку, где в это время находился Дуров.

"Девушка часто оказывалась в местах, где находился основатель Telegram. По словам Позднякова, она "является подругой Дурова со слов нашего с ним общего знакомого". Девушка называет себя стримером, геймером и криптоинвестором. Официальных данных о ее задержании в данный момент нет", – говорится в сообщении.





Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.