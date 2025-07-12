Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 12 июля 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно. Поэтому звезды гороскопа советуют Овну поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Овна сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В любом деле лучший вариант действий для Тельца – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды гороскопа склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами сегодня Телец достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающими новыми идеями или планами. В лучшем случае Близнецы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнутся безжалостным нападкам.

Рак (21 июня – 22 июля)

В эту субботу Рак будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь окружающих будет пугать в Раке его стремительность, напор и "революционные" замашки. Раку придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Лев (23 июля – 22 августа)

Какое бы решение не потребовалось принять сегодня Льву, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Лев будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Лев будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Дева покупала подарок для любимого человека, то вместо букета подарила бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Деву швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ей сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Представителей этого знака ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Весы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Весы встретят новый день во всеоружии.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Дела и мысли Скорпиона будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Скорпион может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня – день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу Стрелец рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Стрельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Стрелец не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерога будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок. Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Козерог сразу же отметет. Если же Козерог запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, – более удачного дня для этого не найти.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Водолею придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Водолей сегодня добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Жизненная энергия Рыб будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома. К тем же делам, за которые Рыбы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Рыбам посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.