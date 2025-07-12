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Врач назвал необычные способы уснуть в жару

сон в жаркую погоду, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 10:46 Фото: freepik
Терапевт Амир Хан рассказал, как облегчить засыпание в жаркую погоду, сообщает Zakon.kz.

Врач рассказал об этом изданию Daily Mirror.

По его словам, для сна телу необходимо понижение температуры. В обычных условиях организм справляется с этим сам, но в жару ему можно помочь. Один из способов – поставить миску со льдом перед вентилятором.

"Так воздух будет охлаждаться, и вы получите простую, но эффективную систему кондиционирования", – пояснил врач.

Хан также посоветовал надевать на ночь замороженные носки. Для этого нужно за час до сна положить их в зип-пакет и отправить в морозилку.

По его словам, охлажденные носки помогут снизить температуру тела и быстрее уснуть.

Ранее мы сообщали, что эксперты дали ряд советов для быстрого засыпания.

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Асель Аукешева
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