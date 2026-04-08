Советы

Врач назвал распространенную ошибку за обедом, которая опасна для здоровья

вред пластика для организма, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 21:51 Фото: freepik
Врач общей практики Амир Хан призвал пересмотреть повседневные привычки, связанные с хранением и разогревом пищи, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит издание Metro. Врач утверждает, что распространенная практика использования пластиковых контейнеров может представлять риск для здоровья.

Специалист отметил, что отказался от разогревания еды в такой таре после ознакомления с исследованиями о влиянии микропластика на состояние сосудов и риски развития деменции.

По его словам, даже обычное хранение продуктов в полимерной упаковке может способствовать попаданию микрочастиц пластика в пищу.

"Пластик при нагревании может выделять частицы, которые затем попадают в еду", – пояснил Хан.

Он рекомендует по возможности выбирать альтернативные способы хранения и разогрева пищи. При этом подчеркивает, что речь идет не о доказанном вреде, а о возможных последствиях, которых лучше избегать.

Ранее мы сообщали, что скрывает ваша расческа.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
