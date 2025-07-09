Не считайте овец: эксперты дали ряд советов для быстрого засыпания

Терапевт Эйдн Махмудзаде предупредил, что простые умственные задачи, такие как счет овец, не только не ускоряют засыпание, но и могут усугубить бессонницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, эксперт считает метод с овцами слишком примитивным.

"Мозгу быстро становится скучно, и он снова возвращается к тревожным мыслям, мешающим заснуть", – сказал Махмудзаде.

Он также посоветовал выбирать более сложные задачи. К примеру, взять слово "торт" и поочередно подбирать слова, начинающиеся на каждую его букву. Чтобы усилить эффект, можно использовать определенные категории существительных – города, страны или профессии.

Между тем нейробиолог Рассел Фостер из Института сна и циркадной неврологии (Великобритания) отметил, что многим людям помогает засыпать прослушивание познавательных подкастов. Еще одним действенным способом является белый шум, который маскирует резкие звуки и способствует расслаблению.

Кроме того, Махмудзаде советует не смотреть на часы после ночного пробуждения и не тревожиться о том, как бессонница повлияет на самочувствие на следующий день.

Если заснуть не удается в течение 20 минут, специалист рекомендует встать с кровати, заняться чем-то спокойным – например, почитать книгу – и вернуться в постель, когда чувство сонливости вернется.





"Нужно попытаться переключить внимание мозга, а не пытаться уснуть любой ценой", – заключил врач.

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