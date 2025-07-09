#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.97
607.3
6.64
Советы

Не считайте овец: эксперты дали ряд советов для быстрого засыпания

совет, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 00:18 Фото: freepik
Терапевт Эйдн Махмудзаде предупредил, что простые умственные задачи, такие как счет овец, не только не ускоряют засыпание, но и могут усугубить бессонницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, эксперт считает метод с овцами слишком примитивным.

"Мозгу быстро становится скучно, и он снова возвращается к тревожным мыслям, мешающим заснуть", – сказал Махмудзаде.

Он также посоветовал выбирать более сложные задачи. К примеру, взять слово "торт" и поочередно подбирать слова, начинающиеся на каждую его букву. Чтобы усилить эффект, можно использовать определенные категории существительных – города, страны или профессии.

Между тем нейробиолог Рассел Фостер из Института сна и циркадной неврологии (Великобритания) отметил, что многим людям помогает засыпать прослушивание познавательных подкастов. Еще одним действенным способом является белый шум, который маскирует резкие звуки и способствует расслаблению.

Кроме того, Махмудзаде советует не смотреть на часы после ночного пробуждения и не тревожиться о том, как бессонница повлияет на самочувствие на следующий день.

Если заснуть не удается в течение 20 минут, специалист рекомендует встать с кровати, заняться чем-то спокойным – например, почитать книгу – и вернуться в постель, когда чувство сонливости вернется.


"Нужно попытаться переключить внимание мозга, а не пытаться уснуть любой ценой", – заключил врач.

Ранее врачи назвали продукт, вызывающий кошмары, если есть его перед сном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Опасные магнитные бури обрушатся на Землю с 10 июля
Советы
19:51, 09 июля 2025
Опасные магнитные бури обрушатся на Землю с 10 июля
Три знака зодиака, которых могут обвести вокруг пальца во время Оленьей Луны
Советы
18:58, 09 июля 2025
Три знака зодиака, которых могут обвести вокруг пальца во время Оленьей Луны
Почему кофеин опасен в жару
Советы
10:52, 09 июля 2025
Почему кофеин опасен в жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: