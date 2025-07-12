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Советы

Легкую технику борьбы с бессонницей назвал эксперт

совет для людей с бессоницей, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 23:14 Фото: pixabay
Эксперт по здоровому образу жизни Хорди Ву посоветовал людям с бессонницей выполнять простую технику, на выполнение которой уйдет всего две минуты, сообщает Zakon.kz.

Изданию 20minutos он детально описал технику.


"Нужно сплести пальцы рук и положить их под голову. Не двигаясь, смотрите влево на протяжении одной минуты, устремляя взгляд в одну точку. Когда появятся первые признаки засыпания, например зевок, можно повторить то же самое, только смотреть в другую сторону", – пояснил Ву.

Специалист также отметил, что при использовании данной техники улучшается кровоснабжение головы и стимулируется работа блуждающего нерва. Эксперт уточнил, что данный нерв является ключевым компонентом парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление тела.

Ранее врач назвал необычные способы уснуть в жару.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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