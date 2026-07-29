Срок действия, стоимость и льготы: все о детских паспортах в Казахстане
В филиале пояснили, что ребенок независимо от возраста должен иметь собственный паспорт для выезда за пределы Казахстана.
Оформить документ можно уже с момента рождения.
Прежде всего для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения города.
При себе следует иметь:
- свидетельство о рождении ребенка,
- удостоверение личности одного из родителей,
- квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (17 300 тенге).
При подаче заявления присутствие одного из родителей является обязательным.
"Новый паспорт изготавливается в срок до 15 рабочих дней".Филиал "Правительство для граждан" по Шымкенту
Также специалисты заверяют, что в случае утери или кражи паспорта за рубежом родителям не стоит паниковать.
В первую очередь необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Казахстана.
В ведомстве оформят свидетельство на возвращение – временный документ, который позволит ребенку беспрепятственно вернуться в Казахстан. После возвращение необходимо обратиться в любой ЦОН города для оформления нового паспорта.
Также в филиале отметили, что срок действия детского паспорта зависит от возраста владельца.
Для детей до 12 лет документ оформляется сроком на пять лет, для детей от 12 до 16 лет – на десять лет.
Кроме того, предусмотрены категории граждан, для которых паспорт выдается бесплатно.
К ним относятся обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", дети-сироты, дети с инвалидностью, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
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