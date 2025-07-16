"Нет": как защищать себя от назойливых родственников

Часто люди обращаются за помощью к другим, чтобы переложить на чужие плечи обязанности, которые не хотят выполнять сами, сообщает Zakon.kz.

Специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина уверена, что, если вы устали быть "удобным" для всех – особенно для родных – пора учиться говорить "нет". По ее словам, если отказать коллеге или начальнику бывает не слишком сложно, то отказ близкому – задача со звездочкой.

"От близких людей, особенно пожилых, часто можно услышать "ты должен" или "надо". Чтобы близкие не злоупотребляли вашим расположением, необходимо строго придерживаться аргументов мотивированного отказа и выстраивать личные границы", – цитирует Игонину издание РИАМО.

Специалист советует обозначить свои возможности и ограничения, например, что можете выделить на решение вопроса близких только определенное время и день или сообщите, что готовы помочь, но без ущерба своим планам.

Так, в некоторых ситуациях можно отказать в помощи, не объясняя причин.

"Извинения при отказе равносильны признанию вины, поэтому стоит сделать свое "нет" четким. Воздержитесь от фраз "может позже" или "посмотрим". Умение отказывать помогает отстаивать свои границы и избегать вызывающих дискомфорт ситуаций. Это исключает переживания из-за сделанного "плохого поступка", поддерживает душевное благополучие и укрепляет самооценку". Екатерина Игонина

Также она отметила, что порой, помогая ради "приличия", мы жертвуем собственными задачами и потребностями, быстрее расходуя драгоценные время и силы. Но каждому известно, что именно ради сохранения возможности поддерживать других, важно заботиться о себе.

"В долгосрочной перспективе способность отказывать может даже улучшить отношения. Ведь уважение собственных личных границ, бережное отношение к своим ресурсам и честность показывают другим, что со своей стороны вы можете гарантировать им то же самое", – заключила специалист.

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